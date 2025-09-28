زيادة الرسوم 4 أضعاف.. أزمة قبل انطلاق بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

تستعد صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة لاحتضان منافسات بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة خلال شهر أكتوبر المقبل، وسط جدل واسع أثاره قرار الاتحاد المصري للعبة بزيادة رسوم المشاركة بشكل كبير مقارنة بالنسخة الماضية.

واعتادت البطولة، التي تُعد من أبرز الفعاليات الرياضية على أجندة الاتحاد، أن تجمع أعدادًا كبيرة من اللاعبين المصريين إلى جانب منتخبات من مختلف دول العالم، ما يجعلها فرصة ذهبية للاحتكاك الدولي وصقل مهارات اللاعبين الشباب واكتساب خبرات جديدة.

غير أن الأندية واللاعبين أبدوا استياءهم في الأيام الأخيرة، بعد رفع رسوم المشاركة في البطولة إلى 2500 جنيه للمسابقة الواحدة، مع إضافة 750 جنيهًا لكل مسابقة إضافية، ليصل إجمالي ما يدفعه اللاعب المشارك في ثلاث مسابقات (الفردي – الزوجي – الزوجي المختلط) إلى نحو 4000 جنيه.

وتكشف المقارنة بين النسخة الماضية من البطولة (2024) والحالية، حجم الزيادة الكبيرة، حيث لم تتجاوز رسوم الاشتراك العام الماضي 1000 جنيه شاملة جميع المسابقات، وهو ما يعني أن التكلفة ارتفعت بمعدل يصل إلى أربعة أضعاف.

هذه الزيادة اعتبرها كثيرون قرارًا مبالغًا فيه، قد يؤدي إلى تراجع عدد المشاركين من اللاعبين المصريين، وبالتالي حرمانهم من فرصة ثمينة للاحتكاك الدولي، الأمر الذي ينعكس سلبًا على تطوير مستوياتهم الفنية وإعدادهم بشكل جيد للمستقبل.