الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

في قصور الثقافة هذا الأسبوع.. 9 عروض في مهرجان مسرح الهواة وانطلاق ملتقى تنمية الأسرة المصرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور

ضمن برامج وزارة الثقافة، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، أجندة أسبوعية حافلة بالفعاليات المتنوعة، تنطلق اليوم الأحد وتستمر حتى السبت 4 أكتوبر المقبل.

وتتضمن الأجندة عروضا مسرحية وملتقيات ثقافية، إلى جانب ورش فنية وحرفية، ومسابقات أدبية، وغيرها من الأنشطة وذلك في إطار خطتها لنشر الثقافة والفنون في مختلف المحافظات.


انطلاق الدورة 21 لمهرجان مسرح الهواة على مسرح السامر

تنطلق في السابعة مساء اليوم الأحد، على مسرح السامر بالعجوزة، فعاليات الدورة الحادية والعشرين لمهرجان مسرح الهواة، "دورة الكاتب والفنان الكبير الراحل نجيب سرور".
ويتضمن حفل الافتتاح تقديم العرض المسرحي "عصا موسى"، لفرقة البسمة لخدمات المعاقين والأيتام وتنمية المجتمع، تأليف صفاء هلال وإخراج محمد مصطفى.
ويقام المهرجان برئاسة الفنان رياض الخولي، ةيشارك فيه هذا العام 9 عروض مسرحية، ويشهد تكريم نخبة من الأكاديميين والفنانين، ويقدم يوميا عرضين مسرحيين، الأول في السادسة مساء، والثاني في الثامنة، تعقبهما ندوة نقدية، فيما يقام حفل الختام وإعلان التوصيات والنتائج يوم الجمعة 3 أكتوبر المقبل.


ملتقى شباب المحافظات الحدودية بالفيوم ضمن مشروع "أهل مصر"

تشهد مكتبة الطفل والشباب بطامية بمحافظة الفيوم، فعاليات الملتقى الثقافي الثالث والعشرين لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، وتستمر فعالياته حتى 3 أكتوبر المقبل
تحت شعار "يهمنا الإنسان"، بمشاركة شباب محافظات: الوادي الجديد، مطروح، شمال سيناء، البحر الأحمر "حلايب، الشلاتين، أبو رماد"، وأسوان، بالإضافة إلى شباب المحافظة المضيفة.
يتضمن البرنامج 11 ورشة فنية وحرفية متخصصة لنخبة من المدربين والأكاديميين، إلى جانب تنظيم دوري ثقافي ورياضي، وزيارات ميدانية لأبرز المواقع السياحية بالفيوم.

ملتقى "نحو تنمية الأسرة المصرية" بالجيزة

تستضيف مكتبة البحر الأعظم في الجيزة، في الثانية عشرة من ظهر غد الاثنين، فعاليات ملتقى إقليم القاهرة الكبرى تحت عنوان "نحو تنمية الأسرة المصرية"، وذلك في إطار إستراتيجية الهيئة لدعم دور الثقافة والفنون كركيزة أساسية في تنمية الأسرة المصرية وتعزيز قدراتها الإبداعية والاقتصادية.
ويتضمن برنامج افتتاح معرض "إبداعات مصرية" بمشاركة نخبة من الفنانين والمبدعين من محافظات: الجيزة وبني سويف والفيوم، إلى جانب ورش متخصصة في الحرف اليدوية والفنون التشكيلية، وندوات حوارية يشارك بها عدد من المتخصصين، وتختتم الفعاليات في الأول من أكتوبر المقبل.

استمرار تلقي مشاركات مسابقة النصوص الدرامية القصيرة جدا

تواصل الهيئة تلقي مشاركات مسابقة أفضل النصوص الدرامية القصيرة جدا، ضمن سلسلة أنشطة "جيل واع.. وطن أقوى"، التي تهدف إلى تعزيز قيم المشاركة المجتمعية ورفع الوعي وتنمية مهارات الشباب الفكرية والإبداعية.
تشترط المسابقة تقديم نص درامي قصير لا تتجاوز مدته دقيقة ونصف، يتناول أحد الموضوعات الاجتماعية في قالب كوميدي ساخر، ويسمح لكل متسابق بتقديم خمسة نصوص كحد أقصى.
وتبلغ قيمة الجوائز عشرة آلاف جنيه للمركز الأول، وسبعة آلاف للثاني، وخمسة آلاف للثالث، على أن يتم تنفيذ النصوص الفائزة في سلسلة أفلام توعوية قصيرة من خلال الإدارة العامة للثقافة السينمائية، ويستمر تلقي الأعمال حتى نهاية سبتمبر الجاري عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/HRT6D
أو من خلال تسليمها بمقر الإدارة في قصر السينما بجاردن سيتي.

وتحفل أجندة الهيئة هذا الأسبوع أيضا بمجموعة من المحاضرات التثقيفية واللقاءات التوعوية، إلى جانب الورش الفنية والأدبية، فضلا عن الأنشطة المتنوعة بالوادي الجديد احتفالا بعيدها القومي، والفعاليات المنفذة في مختلف المحافظات استعدادا للاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

برامج وزارة الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة اللواء خالد اللبان مسرحية وملتقيات ثقافية

