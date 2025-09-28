بدون رمضان صبحي.. قائمة بيراميدز في رجلة رواندا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن قائمة الفريق السماوي في رحلة رواندا لمواجهة الجيش الرواندي في بداية مشوار دوري أبطال أفريقيا.

وخلت قائمة فريق بيراميدز المتوجهة إلي رواندا من رمضان صبحي نجم الفريق السماوي.

ويبدأ بطل أفريقيا رحلة الحفاظ على اللقب القاري عندما يواجه يحل ضيفا على بطل رواندا في لقاء سيقام في الثالثة عصر الأربعاء على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - محمود مرعي - أحمد سامي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي

وتغادر بعثة فريق نادي بيراميدز في الثالثة عصر اليوم (الأحد) متجهة إلى رواندا، استعدادًا لمواجهة فريق الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي السفر بعد الفوز الكبير الذي حققه بيراميدز على طلائع الجيش برباعية نظيفة في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، ما يمنح الفريق دفعة معنوية قوية قبل بداية مشواره القاري.

ويبدأ بيراميدز رحلة الدفاع عن لقبه الإفريقي عندما يحل ضيفًا على بطل رواندا في الثالثة عصر اليوم الأربعاء، على ملعب "كيجالي بيلي ستاديوم" بالعاصمة الرواندية كيجالي.

وتغادر بعثة فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لتوفير الوقت والجهد على اللاعبين والجهاز الفني، حيث سيؤدي الفريق السماوي تدريباته يومي الاثنين والثلاثاء على ملعب المباراة، وفقًا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف التي تتيح للفريق الضيف خوض تدريبين على ملعب النجيل الصناعي قبل اللقاء.