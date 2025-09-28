قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: الجميع على أهبة الاستعداد لاستقبال حدث استثنائي في الشرق الأوسط
إيفان أوس: الهجمات الروسية التصعيدية الأخيرة على كييف تمثل ضغطًا شديد الخطورة
مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني: هجمات روسيا رسالة بأن موسكو لا تريد سلام
بإجمالي 5000 دارس.. الجامع الأزهر يفتح باب التقديم لرواق القرآن للمصريين بالخارج
​ختام آرت شرم الشيخ اليوم بمشاركة 60 فنانًا عالميًا للترويج السياحي
الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة
ترامب: لدينا فرصة حقيقية لتحقيق شيء عظيم في الشرق الأوسط وسننجح
عائلات الأسرى الإسرائيليين يحذرون نتنياهو من عرقلة خطة ترامب لوقف إطلاق النار
قائمة ريال مدريد لمواجهة كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا
رئيسة القومي للمرأة تبحث التعاون مع محافظ الدقهلية لتمكين السيدات
سكرتير محافظ بني سويف: نلتزم بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين
تأييد الحكم بالحبس عامين على مروة يسري الشهيرة بـ بنت مبارك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بدون رمضان صبحي.. قائمة بيراميدز في رجلة رواندا

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
يسري غازي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن قائمة الفريق السماوي في رحلة رواندا لمواجهة الجيش الرواندي في بداية مشوار دوري أبطال أفريقيا.

وخلت قائمة فريق بيراميدز المتوجهة إلي رواندا من رمضان صبحي نجم الفريق السماوي.

ويبدأ بطل أفريقيا رحلة الحفاظ على اللقب القاري عندما يواجه يحل ضيفا على بطل رواندا في لقاء سيقام في الثالثة عصر الأربعاء على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم  

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - محمود مرعي  - أحمد سامي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي

وتغادر بعثة فريق نادي بيراميدز في الثالثة عصر اليوم (الأحد) متجهة إلى رواندا، استعدادًا لمواجهة فريق الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي السفر بعد الفوز الكبير الذي حققه بيراميدز على طلائع الجيش برباعية نظيفة في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، ما يمنح الفريق دفعة معنوية قوية قبل بداية مشواره القاري.

ويبدأ بيراميدز رحلة الدفاع عن لقبه الإفريقي عندما يحل ضيفًا على بطل رواندا في الثالثة عصر اليوم الأربعاء، على ملعب "كيجالي بيلي ستاديوم" بالعاصمة الرواندية كيجالي.

وتغادر بعثة فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لتوفير الوقت والجهد على اللاعبين والجهاز الفني، حيث سيؤدي الفريق السماوي تدريباته يومي الاثنين والثلاثاء على ملعب المباراة، وفقًا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف  التي تتيح للفريق الضيف خوض تدريبين على ملعب النجيل الصناعي قبل اللقاء.

بيراميدز رواندا دوري أبطال أفريقيا رمضان صبحي وليد الكرتي

جانب من الحملة
طريقة عمل بان كيك بالموز
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
