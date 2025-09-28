اسوأ مباراة.. تعليق الغندور على أداء الزمالك أمام برشلونة بكرة اليد

علق الإعلامي خالد الغندور، على أداء فريق الزمالك لكرة اليد أمام برشلونة في كأس العالم للأندية لكرة اليد، وأبدى عدم رضاه عن المباراة.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “اسوأ مباراة للزمالك في تاريخه في كرة اليد”.

وودع فريق كرة اليد بنادي الزمالك، منافسات كأس العالم للأندية، التي تستضيفها مصر بعد الخسارة أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 25 - 47، في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة، التي أقيمت على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وخرج الزمالك رسميا من البطولة، بعد فقدانه أفضل مركز ثاني في المجموعات الثلاثة، بعدما أصبح يملك نقطتين وفارق أهداف (-20 هدفا)، في حين يتفوق عليه الشارقة بفارق الأهداف (-5 أهداف) فقط، ويملك الأهلي فرصة لخطف البطاقة حتى في حالة الخسارة أمام فيزبريم بعد قليل بفارق 32 هدفًا.

وفاز الزمالك بمباراة توباتي في الجولة الأولى بنتيجة 26-24، قبل الخسارة في لقاء اليوم.

ونجح برشلونة في التفوق خلال الشوط الأول بنتيجة 24-12، قبل أن يوسع الفارق في الشوط الثاني والفوز بالمباراة 47-25.