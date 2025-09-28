قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: إثيوبيا تحاول تهديد بعض الدول بينها الصومال وإريتريا والسودان
الكشف عن WEY 80 الجديدة.. أفخم فان من واي الصينية| صور
الواقعة الثانية في 3 أيام| ولي أمر يضرب مُعلمًا بالمحلة.. والنقابة تتدخل
«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار
متحدث الإسكان: جميع مشروعات بيت الوطن تقع في مواقع مميزة
حكم الموسيقى والغناء في الإسلام .. اعرف الرأي الشرعي بالأدلة
نائب وزير الخارجية يثمن إسهامات الجاليات المصرية في دعم الوطن وسط التحديات الراهنة
شوط أول سلبي بين وادي دجلة وسموحة بالدوري المصري
أستاذ علوم سياسية: حرب غزة تنتهي قبل حلول 7 أكتوبر المقبل
طارق فهمي: نتنياهو يريد الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة
أحمد موسى: إذا نجح ترامب في وقف حرب غزة يستحق جائزة نوبل للسلام
تباين أداء مؤشرات أسواق المال العربية مستهل تعاملات الأسبوع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

حكم الموسيقى والغناء في الإسلام .. اعرف الرأي الشرعي بالأدلة

محمد شحتة

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حضور الفنون والموسيقى في الإسلام وكيف يمكن الاستفادة منها بشكل إيجابي.

حكم الموسيقى

وقال الدكتور علي فخر، تصريح: "بالطبع هناك فنون وموسيقى، منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام.. الحلال هو الذي لا يدعو إلى الفتنة أو الميوعة أو الخلاعة، بل يعزز القيم الإيجابية، مثل النشيد الوطني، الذي يشد انتباه الناس ويثير الحماس والفخر بالوطن عند الاحتفالات".

وأضاف: "هناك فرق بين استخدام الموسيقى بطريقة مفيدة واستخدامها بشكل يفسد الأخلاق. فمثلاً دق الطبول في الحروب أو الدف في مناسبات الزواج له وظيفة محددة، فهو وسيلة إعلامية أو لإظهار الفرح، وليس للفتنة أو الميوعة."

وأكد الدكتور علي أن الإسلام لا يتعارض مع الفنون المختلفة، لكنه يضع ضوابط واضحة، فتكون مشروعة إذا دعمت الجد والاجتهاد والفخر بالوطن، ومحظورة إذا كانت تؤدي إلى الفتنة أو الخلاعة.

حكم الأغاني والموسيقى

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الأغاني والموسيقى منها ما هو مُبَاحٌ سماعه ومنها ما هو مُحَرَّمٌ؛ وذلك لأن الغناء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح.

وأضافت دار الإفتاء في بيان حكم الغناء والموسيقى، أن الموسيقى والغناء المباح: ما كان دينيًّا أو وطنيًّا أو كان إظهارًا للسرور والفرح في الأعياد والمناسبات، مع مراعاة عدم اختلاط الرجال بالنساء، وأن تكون الأغاني خاليةً من الفُحْشِ والفجور، وألا تشمل على محرم؛ كالخمر والخلاعة، وألا يكون محركًا للغرائز أو مثيرًا للشهوات، وأن تكون المعاني التي يتضمنها الغناء عفيفة وشريفة.

أما الموسيقى والأغاني المحرمة: فهي التي تلهي عن ذكر الله تعالى، وتتضمن أشياء منكرة ومحظورة، مثل: أن تكون باعثة على تحريك الغرائز والشهوات، أو يختلط فيها الرجال بالنساء أو يكون صوت المغني فيه تخنث وتكسر وإثارة للفتن أو تسعى إلى تدمير الحياة والأخلاق.

الموسيقى الغناء حكم الموسيقى حكم الموسيقى والغناء دار الإفتاء فتاوى الغناء

وزير الدفاع
جانب من الحملة
طريقة عمل بان كيك بالموز
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
