جو بونفرير: مباراة القمة الأهم في قارة إفريقيا.. ويجب على الأهلي الفوز

تحدث الهولندي جو بونفرير المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن مواجهة القمة المقبلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال جو بونفرير في حواره مع ستاد المحور: "بالطبع أتابع العديد من المواجهات في الدوري المصري خلال السنوات الماضية والفترة الحالية وأحياناً أقرأ شيئاً في الصحف، فإذا كان مثيراً للاهتمام أتابعه، لكن لا، أنا لا أتابع جميع المباريات في الدوري المصري".

وأضاف المدرب الهولندي: "الأهلي سيلعب أمام الزمالك، هذه مواجهة خاصة في مصر والقارة الإفريقية الجماهير تدفع اللاعبين ليقدموا المزيد داخل المباراة".

وأكمل: "أعتقد أن المباراة أكثر أهمية بالنسبة للأهلي من الزمالك، صحيح أنهم سيكونون متوترين بسبب الجمهور والأشياء التي تحدث مؤخرا، وهذا أمر طبيعي، لكن اللعب أمام الزمالك له أشياء أخرى".

وأردف: "الفائز في هذه المباراة يكتسب ثقة أكبر ويحصل أيضاً على مزيد من الاحترام من الخصوم، ولهذا السبب يرغب الفريقان في الفوز بها، قد لا يظهر ذلك من الخارج، لكن في الداخل يحصل اللاعبون على دفعة ثقة هائلة عندما يفوزون بهذه المباراة، لذا، بالنسبة للفريقين، هي مباراة في غاية الأهمية واهم مباراة في الموسم".

واستطرد: "أما بالنسبة لي، فكان الاستعداد لمثل هذه المباريات عادياً، كأي مباراة أخرى، لم تكن لدي علاقة أو ارتباط خاص بما يدور خارجياً أو داخلياً من حيث أهمية المباراة، الزمالك، الأهلي، القاهرة، كلها كانت بالنسبة لي مباراة عادية"

واختتم: "لكن بالنسبة للجماهير وللفريقين، المباراة كانت مهمة جداً، لأنها تُلعب منذ سنوات طويلة بين أكبر فريقين في القارة، وهي دائماً مباريات خاصة في مصر، فالجماهير تبدأ التحضير نفسياً للمباراة طوال الأسبوع أو حتى قبل ذلك، ويتحدثون عنها في المنزل مع العائلة".