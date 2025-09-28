قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية الجمع بين الأخذ بالأسباب واليقين بالله.. اعرف الطريقة
مشكلات عدم التنسيق بدأت.. طوفان النيل يطلق إنذارا أحمر للسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي
مقتـ.ل شاب على يد 3 عاطلين بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية
زيادة أموالك.. شهادات بنك مصر والأهلي 2025 أفضل الأوعية الادخارية
وزير الزراعة: ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت ولن يستمر أكثر من أسبوعين
خلال ساعات.. قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء غير الملتزمين بهذا الأمر
أول تعليق من أحمد السقا بعد حادث تهشم سيارته
بعد وصولها لـ30 جنيها.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم
أحمد موسى يطالب بالتحقيق في شبهة حصول شخص على عدة قطع أراض بمشروع بيت الوطن
البابا تواضروس: نحتاج ثلاثية "التطوع والتبرع والتضرع" لترسيخ ثقافة العطاء
على كرسي متحرك.. حكاية معمرة فلسطينية تتجاوز 100 عام تجتاز طرق الموت هربا من القصف
المدرسين وصلوا والحصص اشتغلت|شاهد حل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا بعد تدخل الوزير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جو بونفرير: مباراة القمة الأهم في قارة إفريقيا.. ويجب على الأهلي الفوز

الهولندي جو بونفرير
الهولندي جو بونفرير
إسلام مقلد

تحدث الهولندي جو بونفرير المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن مواجهة القمة المقبلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال جو بونفرير في حواره مع ستاد المحور: "بالطبع أتابع العديد من المواجهات في الدوري المصري خلال السنوات الماضية والفترة الحالية وأحياناً أقرأ شيئاً في الصحف، فإذا كان مثيراً للاهتمام أتابعه، لكن لا، أنا لا أتابع جميع المباريات في الدوري المصري".

وأضاف المدرب الهولندي: "الأهلي سيلعب أمام الزمالك، هذه مواجهة خاصة في مصر والقارة الإفريقية الجماهير تدفع اللاعبين ليقدموا المزيد داخل المباراة".

وأكمل: "أعتقد أن المباراة أكثر أهمية بالنسبة للأهلي من الزمالك، صحيح أنهم سيكونون متوترين بسبب الجمهور والأشياء التي تحدث مؤخرا، وهذا أمر طبيعي، لكن اللعب أمام الزمالك له أشياء أخرى".

وأردف: "الفائز في هذه المباراة يكتسب ثقة أكبر ويحصل أيضاً على مزيد من الاحترام من الخصوم، ولهذا السبب يرغب الفريقان في الفوز بها، قد لا يظهر ذلك من الخارج، لكن في الداخل يحصل اللاعبون على دفعة ثقة هائلة عندما يفوزون بهذه المباراة، لذا، بالنسبة للفريقين، هي مباراة في غاية الأهمية واهم مباراة في الموسم".

واستطرد: "أما بالنسبة لي، فكان الاستعداد لمثل هذه المباريات عادياً، كأي مباراة أخرى، لم تكن لدي علاقة أو ارتباط خاص بما يدور خارجياً أو داخلياً من حيث أهمية المباراة، الزمالك، الأهلي، القاهرة، كلها كانت بالنسبة لي مباراة عادية"

واختتم: "لكن بالنسبة للجماهير وللفريقين، المباراة كانت مهمة جداً، لأنها تُلعب منذ سنوات طويلة بين أكبر فريقين في القارة، وهي دائماً مباريات خاصة في مصر، فالجماهير تبدأ التحضير نفسياً للمباراة طوال الأسبوع أو حتى قبل ذلك، ويتحدثون عنها في المنزل مع العائلة".

جو بونفرير الأهلي الدوري المصري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

أسعار البنزين.. أرشيفية

«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار

ترشيحاتنا

التوكل على الله

هل الأخذ بالأسباب يتعارض مع التوكل على الله؟ أستاذ بالأزهر يجيب

سنة النبي قبل النوم

ما هي سنة النبي قبل النوم؟.. 4 أعمال لا تتجاهلها وتفوت ثوابها

التوبة

فلسفة التوبة في الإسلام أساسية للإنسان ..وهذا هو سر السلام النفسي

بالصور

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

فيديو

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

إنجي عبدالله وصدمة حياتها

إنجي عبدالله تروي معاناتها مع المرض.. وانفصال وزواج صادم يزيد أزمتها

ايمان عبد اللطيف

بدء توزيع الوجبات المدرسية بالمحافظات.. ومدارس المناطق الأكثر احتياجا "أولوية"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد