سموتريتش يحدد لنتنياهو خطوطا حمراء قبل لقاء ترامب بشأن غزة

حدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ما وصفه بالخطوط الحمراء التي لا يمكن التنازل عنها في أي اتفاق قادم بشأن الحرب في غزة، وذلك قبل لقاء بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال سموتريتش: "من الدروس الأساسية المستفادة من أحداث 7 أكتوبر والحرب التي نخوضها منذ ذلك الحين في جميع القطاعات، أن أمن إسرائيل لا يتحقق من خلال اتفاقيات دبلوماسية لا تساوي قيمة الورق الذي كُتبت عليه، أو من خلال التزامات وضمانات زائفة، أو من خلال حكومات متغيرة، بل من خلال الأفعال، وسيطرتنا على الأرض، وتطبيق صارم لا هوادة فيه، يعتمد حصريًا على الجيش الإسرائيلي ومؤسستنا الأمنية"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وتابع: "لذلك، فإن الخطوط الحمراء التي أبلغتها لرئيس الوزراء، أوضحت فيها أنه لا يجب التنازل عن أي شيء مثل انسحاب حقيقي وكامل لحماس من غزة، وتفكيك كامل وحقيقي لجميع البنى التحتية فوق الأرض وتحتها".

وأشار إلى بقاء الجيش دائمًا في محيط غزة، بما في ذلك محور فيلادلفيا، وسيحافظ على حرية العمل العملياتية الكاملة في جميع مناطق قطاع غزة، وسيمنع التهريب ويحمي المستوطنات الجنوبية.

وأضاف سموتريتش: "فيما يتعلق بالضفة الغربية، فإننا نتوقع استغلال الفرصة التاريخية لإدارة ترامب لإلغاء فكرة إقامة دولة وتقسيم الأرض نهائيًا من جدول الأعمال، ولترسيخ حقيقة أن الضفة جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، سياسيًا وعمليًا، وطرح خطة مختلفة لإدارة حياة عرب يهودا والسامرة بأنفسهم بعيدًا عن التطلعات الجماعية والوطنية التي تسعى إلى تدميرنا".