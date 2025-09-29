قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يصلوا العشا الأول .. طلب علني من خالد الغندور قبل مباراة القمة
أعلى مستوياتها التاريخية.. الصادرات الهندسية المصرية تقفز 12% وتتجه لـ6 مليارات دولار
في ليفربول.. متظاهر مؤيد لفلسطين يقاطع خطاب وزيرة المالية البريطانية
وسطاء أمريكيون يلتقون نتنياهو لتسوية الخلافات بشأن خطة ترامب
إطلاق منصة حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم .. شروط وتفاصيل
لقطة عفوية.. تلميذ يحتضن ويقبل وزير التعليم خلال زيارته لمدرسة بالمنيا
لتوفير السلع بتخفيضات تصل لـ40%.. مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهر
لم يتعاملوا معنا كلاجئين: والد الرئيس السوري: مصر الأخ الأكبر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله
الصحة بغزة: يستحيل وصول أي مريض لمجمع الشفاء نتيجة القصف المتواصل
مرحلة تكميلية من أراضي بيت الوطن.. الإسكان تستعد لطرح 60 ألف شقة لمتوسطي الدخل الشهر المقبل
خلال ساعات.. طريقة حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم
مدفيديف يهدد أوروبا بحرب دمار شامل إذا وقفت ضد روسيا
سموتريتش يحدد لنتنياهو خطوطا حمراء قبل لقاء ترامب بشأن غزة

البهى عمرو

حدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ما وصفه بالخطوط الحمراء التي لا يمكن التنازل عنها في أي اتفاق قادم بشأن الحرب في غزة، وذلك قبل لقاء بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال سموتريتش: "من الدروس الأساسية المستفادة من أحداث 7 أكتوبر والحرب التي نخوضها منذ ذلك الحين في جميع القطاعات، أن أمن إسرائيل لا يتحقق من خلال اتفاقيات دبلوماسية لا تساوي قيمة الورق الذي كُتبت عليه، أو من خلال التزامات وضمانات زائفة، أو من خلال حكومات متغيرة، بل من خلال الأفعال، وسيطرتنا على الأرض، وتطبيق صارم لا هوادة فيه، يعتمد حصريًا على الجيش الإسرائيلي ومؤسستنا الأمنية"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وتابع: "لذلك، فإن الخطوط الحمراء التي أبلغتها لرئيس الوزراء، أوضحت فيها أنه لا يجب التنازل عن أي شيء مثل انسحاب حقيقي وكامل لحماس من غزة، وتفكيك كامل وحقيقي لجميع البنى التحتية فوق الأرض وتحتها".

وأشار إلى بقاء الجيش دائمًا في محيط غزة، بما في ذلك محور فيلادلفيا، وسيحافظ على حرية العمل العملياتية الكاملة في جميع مناطق قطاع غزة، وسيمنع التهريب ويحمي المستوطنات الجنوبية.

وأضاف سموتريتش: "فيما يتعلق بالضفة الغربية، فإننا نتوقع استغلال الفرصة التاريخية لإدارة ترامب لإلغاء فكرة إقامة دولة وتقسيم الأرض نهائيًا من جدول الأعمال، ولترسيخ حقيقة أن الضفة جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، سياسيًا وعمليًا، وطرح خطة مختلفة لإدارة حياة عرب يهودا والسامرة بأنفسهم بعيدًا عن التطلعات الجماعية والوطنية التي تسعى إلى تدميرنا".

وزير المالية الإسرائيلي المالية الإسرائيلي سموتريتش غزة نتنياهو

