بتر يد حمام إبراهيم لاعب الاسماعيلي في حادث مروع بالمنيا

أصيب حمام إبراهيم، لاعب الإسماعيلي السابق ورئيس قطاع الناشئين بنادي الألومنيوم، في حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة المنيا، الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وكشف مصدر طبي، عن إصابة حمام إبراهيم بجرح ببتر باليد اليمني ويتلقى العلاج اللازم داخل أحد المستشفيات بمحافظة المنيا.

تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، حيث استقبل المستشفى 15 مصابًا بإصابات متنوعة ما بين كسور وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج، فيما أودعت جثامين الضحايا داخل المشرحة، تمهيدًا لإنهاء الإجراءات القانونية.