"جولدمان ساكس": أسهم التعدين قوة دفع لأسواق جنوب إفريقيا

ذكر بنك "جولدمان ساكس" الدولي الاستثماري أن أسهم شركات التعدين تقود المكاسب، وتساعد في دفع الأسهم في جنوب إفريقيا.



وأفادت وكالة "بلومبرج" بأن جنوب إفريقيا تتمتع أيضا بوجهة نظر صعودية بشأن الذهب، كما سيكون هناك بعض التحسن في النمو المحلي.



ومن المرجح أن تمدد أسهم جنوب إفريقيا ارتفاع هذا العام، مدعومة بضعف الدولار وأسهم التعدين القوية، وفقًا للاستراتيجيين في مجموعة "جولدمان ساكس".



وقال سونيل كول استراتيجي الأسهم في الأسواق الناشئة في المجموعة "لدينا وجهة نظر صعودية حول الذهب، ولكننا نعتقد أيضًا أنه سيكون هناك بعض التحسن في النمو المحلي"

وقام البنك بترقية الأسهم الجنوب إفريقية إلى زيادة الوزن في أغسطس، ويتوقع زيادة أخرى بنسبة 6.3٪ لمؤشر FTSE / JSE Top40 خلال العام المقبل، وارتفع المقياس بنسبة 44٪ بالدولار حتى الآن في عام 2025، مقارنة بتقدم بنسبة 23٪ من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.