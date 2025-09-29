قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الأسبق: نتنياهو يفرض على ترامب بعض التعديلات في خطة غزة
بيان مشترك من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بشأن العقوبات ضد إيران
سقوط عدد من الطلاب أثناء تدافعهم للخروج من مدرستهم بأكتوبر .. ومعاقبة مسئول الإشراف
الذهب يقفز لمستويات قياسية محليا وعالميا بدعم توقعات خفض الفائدة
هل مجالس الذكر حلال؟.. أمين الإفتاء: مستحبة والملائكة يحضرونها
المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات
وزيرة الخارجية البريطانية: حصار إسرائيل لغزة "عار أخلاقي"
فيريرا يعلن عن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي
من المجمع الاستهلاكي إلى "كاري أون".. التموين تطرح تجربة تسوق مميزة بأسعار مخفضة
عن تطبيقات المراهنات.. الأزهر للفتوى: قمار محرم وأكل لأموال الناس بالباطل
بالقوة الضاربة.. تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري
لقطات للاعبي الأهلي من ستاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ركلة جزاء مهدرة.. سيراميكا كليوباترا بتعادل مع الجونة في الدوري

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
القسم الرياضي

حسم التعادل الإيجابي مباراة سيراميكا كليوباترا والجونة بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيطر فريق سيراميكا كليوباترا على الكرة بنسبة استحواذ وصلت لنحو 74% مقابل 26 % 

وسجل فريق الجونة الهدف الأول في الدقيقة 54 من عمر المباراة من ركلة جزاء أحرزها مروان محسن، وتعادل سيراميكا كليوباترا عن طريق رجب نبيل في الدقيقة 76 من زمن اللقاء.

وأهدر عمرو السولية ركلة جزاء في الدقيقة 70 من عمر المباراة بعدما احتسب الحكم لمسة يد على مروان محسن.

تشكيل سيراميكا كليوباترا 
حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس، رجب نبيل، سعد سمير، محمد عادل.

خط الوسط: كريم نيدفيد، عمر السولية، إسلام عيسى.

خط الهجوم: أمين موكا، صديق إيجولا، فخري لاكاي.

البدلاء: محمد كوكو، خالد عبدالفتاح، محمد المغربي، محمد رضا، محمد صادق، إبراهيم محمد، عمر الجزار، أحمد بلحاج، مروان عثمان.

بينما جاء تشكيل الجونة كالتالي 
حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: خالد صديق، صابر الشيمي، الفا توري، عبد الجواد ثعلب.

خط الوسط: نور السيد، بلال السيد، حفيظ إبراهيم.

خط الهجوم: أرنو، مروان محسن، علي الزاهدي.

سيراميكا كليوباترا نادي سيراميكا كليوباترا فريق سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

ترشيحاتنا

اعراض هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام عند الرجال والنساء

اسمنت وحديد

تراجع الاستثماري.. سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة

سحب الاموال من البنوك

تشمل البنوك والـ ATM وإنستاباي.. تعرف على الحد الأقصى للسحب اليومي بعد قرار البنك المركزي

بالصور

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 

نيرمين الفقي تتألق بإطلالة مميزة قبل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

علامات لا تخطئها العين..كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل

علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟
علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟
علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟

سينتيا خليفة وأحمد الفيشاوي يبدآن تصوير أولى مشاهدهما في فيلم "سفاح التجمع"

أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة
أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة
أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد