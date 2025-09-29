ركلة جزاء مهدرة.. سيراميكا كليوباترا بتعادل مع الجونة في الدوري

حسم التعادل الإيجابي مباراة سيراميكا كليوباترا والجونة بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيطر فريق سيراميكا كليوباترا على الكرة بنسبة استحواذ وصلت لنحو 74% مقابل 26 %

وسجل فريق الجونة الهدف الأول في الدقيقة 54 من عمر المباراة من ركلة جزاء أحرزها مروان محسن، وتعادل سيراميكا كليوباترا عن طريق رجب نبيل في الدقيقة 76 من زمن اللقاء.

وأهدر عمرو السولية ركلة جزاء في الدقيقة 70 من عمر المباراة بعدما احتسب الحكم لمسة يد على مروان محسن.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس، رجب نبيل، سعد سمير، محمد عادل.

خط الوسط: كريم نيدفيد، عمر السولية، إسلام عيسى.

خط الهجوم: أمين موكا، صديق إيجولا، فخري لاكاي.

البدلاء: محمد كوكو، خالد عبدالفتاح، محمد المغربي، محمد رضا، محمد صادق، إبراهيم محمد، عمر الجزار، أحمد بلحاج، مروان عثمان.

بينما جاء تشكيل الجونة كالتالي

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: خالد صديق، صابر الشيمي، الفا توري، عبد الجواد ثعلب.

خط الوسط: نور السيد، بلال السيد، حفيظ إبراهيم.

خط الهجوم: أرنو، مروان محسن، علي الزاهدي.