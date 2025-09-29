قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام عبد المجيد يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك الأهلي
إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ "افتكاسات تضر بالإسلام"
وزير الاسكان: الرئيس السيسي حريص على تلبية احتياجات المصريين بالخارج
20 دقيقة قمة| سيطرة الزمالك والأهلي يحاول العودة للمباراة
جمال الدين: اقتصادية قناة السويس تمتلك مزايا تنافسية تُمكِّن الشركات التركية
اخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين 29-9-2025
عماد متعب: الفوز على الزمالك بداية لاستعادة ثقة جماهير الأهلي
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب يضغط على كل الأطراف للتوصل لاتفاق في غزة
نتنياهو تحدث مع رئيس الوزراء القطري واعتذر عن الهجوم في الدوحة
وزير البترول لـ الإعلاميين | مصر على أعتاب انطلاقة جديدة في استكشاف الثروات التعدينية
مظاهرات أمام البيت الأبيض خلال اجتماع ترامب ونتنياهو
الوزراء: الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة بدلاً من 6 أكتوبر
الثقافة تفتح باب الحجز أمام دور النشر للمشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أعلنت وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن  استقبال طلبات حجز دور النشر الراغبة في المشاركة بالدورة الـ٥٧ من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته في يناير ٢٠٢٦، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر غلق باب الحجز يوم ٢٠ أكتوبر المقبل.

وأوضحت الهيئة أن عملية التسجيل تتم إلكترونيًا عبر بوابة الناشرين من خلال الرابط: https://fairs.gebo.gov.eg/Register، في إطار خطة التحول الرقمي التي تتبناها وزارة الثقافة لتسهيل الإجراءات وضمان الشفافية والدقة في التعامل مع الناشرين داخل مصر وخارجها.

ويعد معرض القاهرة الدولي للكتاب واحدًا من أعرق وأكبر معارض الكتب في العالم العربي وإفريقيا، حيث يستقطب سنويًا مئات دور النشر المحلية والعربية والدولية، إضافة إلى مشاركة واسعة من المؤسسات الثقافية والهيئات التعليمية.

 كما يمثل المعرض منصة ثقافية وفكرية كبرى تجمع الكتّاب والمبدعين والقراء في تظاهرة سنوية ينتظرها عشاق الثقافة والمعرفة.

وأكدت الهيئة المصرية العامة للكتاب الجهة المنظمة للمعرض، أن الدورة الجديدة ستشهد تطويرًا في البنية التنظيمية والخدمات المقدمة للعارضين والجمهور، بما يتماشى مع مكانة القاهرة كواحدة من أهم العواصم الثقافية في المنطقة.

ومن المقرر أن تتضمن الدورة فعاليات فكرية وإبداعية متنوعة، وندوات ثقافية، ولقاءات مع كبار المفكرين والكتّاب، إلى جانب برامج موجهة للأطفال والشباب.

وتحرص وزارة الثقافة على أن يظل المعرض نافذة للتواصل الحضاري والثقافي بين مصر والعالم، حيث يقدم صورة حية للتنوع الثقافي والإبداعي، ويعكس في الوقت نفسه الجهود المبذولة لدعم صناعة النشر وتوسيع قاعدة القراءة، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة وبناء الإنسان.

وبدعوة وزارة الثقافة لدور النشر المحلية والعربية والدولية للمشاركة في هذا الحدث الكبير، فإن معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٦ يواصل تأكيد مكانته كأحد أبرز الفعاليات الثقافية في المنطقة، وحدث ينتظره ملايين القراء سنويًا.

