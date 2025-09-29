وزير السياحة: الوزارة تدرس تطبيق نظام زيارة بمواعيد محددة لمواجهة الإقبال على المتحف المصري الكبير

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار شريف فتحي، أن ما يميز مصر عن أي مكان آخر في العالم هو التنوع الهائل في الآثار التي تغطي حقباً تاريخية متعددة، مشيرا إلى أن مصر مختلفة لأن آثارنا كثيرة ومتوزعة في كل أنحاء الجمهورية.

وقال شريف فتحي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن وزارة السياحة والأثار تدرس تطبيق نظام زيارة بـ "مواعيد محددة" (Slots) لمواجهة الإقبال الهائل المتوقع، على المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه.

وتابع وزير السياحة والأثار، أنه يتوقع بزيادة أعداد زوار المتحف المصري الكبير إلى أكثر من ثلاثة أضعاف العدد الحالي بعد افتتاحه الرسمي، مؤكدا أنه سنعمل على نظام مميكن لإدارة هذه المواعيد ليس فقط في المتحف الكبير، بل في كل الأماكن الأثرية".

وأشار إلى أنه نحن قادرون على الاستفادة من أماكننا بشكل جيد. هذا العام لدينا زيادة تقارب مليون تذكرة للأجانب في الأماكن الأثرية".