قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شهيرة تواسي عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك: صحتك أهم من الكورة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 30-9-2025
7 أخلاق لتربية النفس عليها.. علي جمعة يكشف عنها
تعرف على مقررات الدراسة في التعليم الثانوي التكنولوجي طبقا للقانون
حبس المتهم بإضرام حريق في شقة ابن خالته بالزيتون
توت ورمسيس يستقبلان الملوك والرؤساء بـ حفل المتحف المصري الكبير
قوة دولية وإغاثة فورية.. ردود أفعال إيجابية عن اقتراح ترامب لإنهاء حرب غزة
قماشة تانية.. مهيب عبدالهادي يعلق على أداء حسين الشحات
بعد احتجاجات استمرت عدة أيام.. رئيس مدغشقر يقيل الحكومة
جمال عبدالحميد: مباراة الأهلي هي الأسوأ لنادي الزمالك من وجهة نظري
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
مباحثات بين مصر وبولندا لزيادة الحركة الجوية بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ملك دهشان تدعم مروان المسلماني في عرض خاص مسلسل ولد بنت شايب

الفنان مروان المسلماني و خطبيتة ملك دهشان
الفنان مروان المسلماني و خطبيتة ملك دهشان
أوركيد سامي

 رصدت عدسة صدي البلد صور للفنان مروان المسلماني مع خطبته ملك دهشان حيث حرصت على الحضور معه لدعمه خلال عرض خاص مسلسل للاحتفال بمسلسل ولد بنت شايب في إحدى سنيمات أكتوبر.

يشارك في بطولة المسلسل أشرف عبد الباقي، انتصار، نبيل عيسي، مروان المسلماني، ليلى أحمد زاهر، حازم سمير، إخراج زينة أشرف عبد الباقي.

وتدور أحداث مسلسل “ولد وبنت وشايب” حول رجل مسن يعيش في عزلة داخل منزله ولكن تغير حياته بشكل مفاجئ عندما يدخل منزله شابان يؤدي دوريهما مروان المسلماني وليلى أحمد زاهر، في محاولة لسرقة المنزل ومن هنا تبدء الأحداث.

أحدث أعمال أشرف عبد الباقي

سبق أن شارك أشرف عبد الباقي في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "قلبي ومفتاحه"، الذي شارك في بطولته كلا من آسر ياسين، مي عز الدين، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، وجنا صلاح، وغيرهم.

المسلسل من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub (سعدي – جوهر).

وتدور أحداث "قلبي ومفتاحه" حول موضوع "المحلل" القانوني بعد الطلاق الثالث، من خلال شخصية محمد عزت، سائق أوبر لم يسبق له الزواج بسبب تدخل والدته في كل اختياراته، وعندما يلتقي بـ ميار، المطلقة 3 مرات، تتولد بينهما مشاعر متشابكة، وتبدأ رحلة غير متوقعة حين تسعى ميار لاختيار "محلل" بنفسها حفاظًا على حضانة ابنها، مما يقلب حياة الطرفين رأسًا على عقب.

ملك دهشان اخبار الفن نجوم الفن مروان المسلماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

دفن الميت

إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ بالأوقاف: بدع تضر بالإسلام

ترشيحاتنا

الزراعة

منحة مناخية.. كيف يؤثر انخفاض درجات الحرارة على المحاصيل الزراعية؟

جولة اليوم

رئيسة المجلس القومي للمرأة تتفقد وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنصورة

رئيس جامعة المنصورة ورئيس المجلس القومي للمرأة يشهدان فعاليات ندوة "معًا بالوعي نحميها"

رئيس جامعة المنصورة ورئيس المجلس القومي للمرأة يشهدان فعاليات ندوة "معًا بالوعي نحميها"

بالصور

شاهد نيسان باترول نيسمو 2026 في السعودية

باترول نيسمو موديل 2026
باترول نيسمو موديل 2026
باترول نيسمو موديل 2026

الصين تطلق نظاما جديدا لتنظيم تصدير السيارات الكهربائية بداية 2026

استيراد السيارات
استيراد السيارات
استيراد السيارات

تفاحة كل يوم .. ماذا يحدث لجسمك عندما تأكلها؟

فوائد التفاح اليومية لجسمك
فوائد التفاح اليومية لجسمك
فوائد التفاح اليومية لجسمك

هل يحبك حقًا؟ 11 دليلا يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك
11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك
11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد