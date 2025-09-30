قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الغندور عن مباراة القمة: شحات الغرام غير النظام
أنواع الشهداء في الإسلام وكيفية تغسيلهم.. دار الإفتاء تجيب
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-9-2025
أكاذيب إخوانية عن احتجاز الأجهزة الأمنية بسوهاج سيدات وأطفالا.. وهذه عقوبة الشائعات
وزير الاتصالات: مصر أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين
شعث: نتنياهو يسعى لتحقيق نصر شخصي ولا يسعى نحو السلام الحقيقي
لميس الحديدي لزوجها عمرو أديب: قلبي يقطر دماً
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
قطر: نتنياهو اعتذر رسميا عن قصف الدوحة وتعهد بعدم استهداف الدولة في المستقبل
مات وهو بيرقص مع عروسته.. تفاصيل جديدة فى وفاة عريس أسوان أثناء زفافه
شهيرة تواسي عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك: صحتك أهم من الكورة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 30-9-2025
توك شو

هل تختلف بصمات النساء عن الرجال في مسرح الجريمة؟.. اللواء رأفت الشرقاوي يكشف مفاجأة

اللواء رأفت الشرقاوي
محمد البدوي

قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام والمحاضر بأكاديمية الشرطة إنه لا يوجد تسرع في الانتقال إلى مسرح الجريمة، والأدلة الجنائية أول انتقال، ولا يتم التعامل في مسرح الجريمة إلا بمعرفة الأدلة الجنائية أولا.

التعامل مع مسرح الجريمة

وأضاف مساعد وزير الداخلية خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «البيه والهانم» والمذاع عبر قناة «القاهرة والناس» أن الأدلة الجنائية أول من تتعامل مع مسرح الجريمة، وتعمل على فحص المكان ورفع البصمات من المكان، وتتبع آثار الجريمة ما إذا كان هناك دماء أو سلاح ناري أو خنق أو مادة سامة وغيرها، ويتم التحفظ على كل تلك الأمور ورفعها للمعمل الجنائي.

مطابقة البصمات على المحيطين

وأشار اللواء رأفت الشرقاوي إلى أن الأشخاص المتواجدين في دائرة الجريمة يتم مطابقة البصمات عليهم جميعا، لافتا إلى أنه سواء كانت تلك البصمة رجل أو امرأة يتم رفعها جميعا لمعرفتها ومطابقتها.

وأكد «الشرقاوي» على أن هناك بعض النساء تفوق الرجال في التخطيط للجريمة بكافة أشكالها، وعند العودة إلى الحادث الأخير في المنيا تم بأمر غير عادي، مشيرا إلى أن الزوجة نتيجة خلافات وغيرة أرادت التخلص منهم جميعا.

مادة فتاكة والنتيجة فورية

وأوضح مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام أن المادة المستخدمة في حادث أطفال المنيا مستحدثة، وليس كما هو الحال في أقراص حفظ الغلال، والدليل على ذلك أن جامعة المنيا ومركز السموم لم يتوصلوا إليها.

