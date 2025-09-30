هل تختلف بصمات النساء عن الرجال في مسرح الجريمة؟.. اللواء رأفت الشرقاوي يكشف مفاجأة

قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام والمحاضر بأكاديمية الشرطة إنه لا يوجد تسرع في الانتقال إلى مسرح الجريمة، والأدلة الجنائية أول انتقال، ولا يتم التعامل في مسرح الجريمة إلا بمعرفة الأدلة الجنائية أولا.

التعامل مع مسرح الجريمة

وأضاف مساعد وزير الداخلية خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «البيه والهانم» والمذاع عبر قناة «القاهرة والناس» أن الأدلة الجنائية أول من تتعامل مع مسرح الجريمة، وتعمل على فحص المكان ورفع البصمات من المكان، وتتبع آثار الجريمة ما إذا كان هناك دماء أو سلاح ناري أو خنق أو مادة سامة وغيرها، ويتم التحفظ على كل تلك الأمور ورفعها للمعمل الجنائي.

مطابقة البصمات على المحيطين

وأشار اللواء رأفت الشرقاوي إلى أن الأشخاص المتواجدين في دائرة الجريمة يتم مطابقة البصمات عليهم جميعا، لافتا إلى أنه سواء كانت تلك البصمة رجل أو امرأة يتم رفعها جميعا لمعرفتها ومطابقتها.

وأكد «الشرقاوي» على أن هناك بعض النساء تفوق الرجال في التخطيط للجريمة بكافة أشكالها، وعند العودة إلى الحادث الأخير في المنيا تم بأمر غير عادي، مشيرا إلى أن الزوجة نتيجة خلافات وغيرة أرادت التخلص منهم جميعا.

مادة فتاكة والنتيجة فورية

وأوضح مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام أن المادة المستخدمة في حادث أطفال المنيا مستحدثة، وليس كما هو الحال في أقراص حفظ الغلال، والدليل على ذلك أن جامعة المنيا ومركز السموم لم يتوصلوا إليها.

