موجز أخبار جنوب سيناء| افتتاح معرض آرت شرم الشيخ.. ومديرية العمل تسلم 10 عقود لذوي الهمم

شهدت محافظة جنوب سيناء خلال 24 ساعة الماضية العديد من الاحداث والفعاليات أبرزها افتتاح اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء معرض آرت شرم الشيخ والذي شارك فيه العديد من الفنانين من حول العالم.

كما قامت مديرية العمل بجنوب سيناء بتوزيع 10 عقود لذوي الهمم

وإليكم تفاصيل الأخبار

افتتح اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، المعرض الختامي للدورة الثانية من فعالية «آرت شارم». استضافت مدينة شرم الشيخ الفعالية خلال الفترة من 21 إلى 29 سبتمبر 2025، برعاية المحافظة، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بيوم السياحة العالمي.

مشاركة 54 فنانًا تشكيليًا من 20 دولة حول العالم، مثلت نخبة من الفنانين من دول من بينها: مصر، السعودية، تركيا، الأردن، الولايات المتحدة، رومانيا، كازاخستان، الكويت، كوريا الجنوبية، العراق، لبنان، اليابان، هولندا، إنجلترا، أوكرانيا، وتونس. عكست الأعمال الفنية ثراء التجارب الإبداعية وتنوع المدارس والأساليب الفنية، بما يبرز التفاعل الحضاري بين مختلف الثقافات.

​وخلال جولته بالمعرض، أعرب المحافظ عن إعجابه ٧٨٩ بالأعمال الفنية التي أبدعها الفنانون خلال الورش، مؤكدًا أنها تجسد رسالة شرم الشيخ كمدينة للسلام والإبداع، وتعكس صورة مصر كجسر للتواصل بين الشعوب. ورحّب المحافظ بالفنانين المشاركين، مشيدًا بالدور الكبير الذي أسهموا به في إنجاح الفعالية وإبراز مكانة شرم الشيخ كوجهة عالمية للفنون التشكيلية والسياحة الثقافية.

​واتفق جميع الحضور على أن الفنون هي لغة عالمية لتوحيد الشعوب، تتجاوز حدود الجغرافيا واللغة لتربط الثقافات المختلفة بروح الإبداع والتواصل الإنساني.

وأشار اللواء خالد مبارك إلى أن استضافة مثل هذه الفعاليات الدولية يعزز الدور الريادي لمصر في نشر رسالة السلام والتواصل الإنساني من خلال الفنون، ويترجم رؤية المحافظة في جعل شرم الشيخ مركزًا عالميًا للسياحة المستدامة والثقافية.

​اختُتمت الفعالية بمعرض فني كبير ضم اللوحات والأعمال التي أُنجزت خلال الورش، وسط حضور جماهيري متنوع وتفاعل واسع من مختلف الجنسيات، ما يعكس نجاح التجربة ويؤكد مكانة شرم الشيخ على خريطة الفعاليات الثقافية الدولية.

​سلمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء اليوم 10 عقود عمل لـ ذوي الهمم، وذلك من أصل 35 عقدًا قيد التجهيز. جاء ذلك خلال فعالية رسمية نُظمت عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور محمد جبران، وزير العمل.

​شهدت الفعالية تواصلاً مباشرًا بين الوزير والمستفيدين من العقود، حيث أكد وزير العمل حرص الوزارة على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم من الحصول على فرص عمل لائقة، وهو ما يندرج ضمن خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

​من جانبه، أشار أكرم محمد سيد أحمد، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، إلى أن هذه العقود تأتي تتويجًا لجهود المديرية في التنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل تتناسب مع قدرات ذوي الهمم، مع ضمان بيئة عمل دامجة وآمنة.

​ومن المقرر أن يتم استكمال تسليم باقي العقود خلال الفترة المقبلة. يُذكر أن المديرية قامت بتوفير أكثر من 600 فرصة عمل عادية خلال شهر أغسطس لسنة 2025، وتم نشر أسماء المنشآت و كشوف العمال المستفيدين.