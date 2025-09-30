قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عشرات القتلى والمصابين والمفقودين .. انهيار مبنى مدرسي في إندونيسيا
أهالي جنود الاحتلال: لن نسمح لنتنياهو بتخريب اتفاق وقف الحرب علي غزة
أهالي غزة يترقبون مصير خطة ترامب للسلام في أجواء متوترة وقصف مستمر
تشمل سلالا غذائية ووقودا.. انطلاق القافلة الإنسانية الـ44 من مصر إلى غزة
محاولة للتسلل إلى البيت الأبيض وتدخل عاجل من الخدمة السرية الأمريكية
اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ 44 تمهيدًا لتحركها من مصر إلى غزة
قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025
الهباش: نرحب بأي جهد يحقق أولويات الفلسطينيين وعلى رأسها وقف الحرب
نائب الرئيس الفلسطيني يرحب بجهود ترامب لإنهاء الحرب
غزة الجديدة في صفقة ترامب.. تفاصيل الخطة الشاملة لإنهاء الحرب
مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة
روسيا تعلن إسقاط 81 مسيرة أوكرانية خلال الليل
محافظات

موجز أخبار جنوب سيناء| افتتاح معرض آرت شرم الشيخ.. ومديرية العمل تسلم 10 عقود لذوي الهمم

محافظ جنوب سيناء يشهد العرض
محافظ جنوب سيناء يشهد العرض

شهدت محافظة جنوب سيناء خلال 24 ساعة الماضية العديد من الاحداث والفعاليات أبرزها افتتاح اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء معرض آرت شرم الشيخ والذي شارك فيه العديد من الفنانين من حول العالم.

كما قامت مديرية العمل بجنوب سيناء بتوزيع 10 عقود  لذوي الهمم 

وإليكم تفاصيل الأخبار 

 افتتح اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، المعرض الختامي للدورة الثانية من فعالية «آرت شارم». استضافت مدينة شرم الشيخ الفعالية خلال الفترة من 21 إلى 29 سبتمبر 2025، برعاية المحافظة، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بيوم السياحة العالمي.

​شهدت 

 مشاركة 54 فنانًا تشكيليًا من 20 دولة حول العالم، مثلت نخبة من الفنانين من دول من بينها: مصر، السعودية، تركيا، الأردن، الولايات المتحدة، رومانيا، كازاخستان، الكويت، كوريا الجنوبية، العراق، لبنان، اليابان، هولندا، إنجلترا، أوكرانيا، وتونس. عكست الأعمال الفنية ثراء التجارب الإبداعية وتنوع المدارس والأساليب الفنية، بما يبرز التفاعل الحضاري بين مختلف الثقافات.

​وخلال جولته بالمعرض، أعرب المحافظ عن إعجابه ٧٨٩ بالأعمال الفنية التي أبدعها الفنانون خلال الورش، مؤكدًا أنها تجسد رسالة شرم الشيخ كمدينة للسلام والإبداع، وتعكس صورة مصر كجسر للتواصل بين الشعوب. ورحّب المحافظ بالفنانين المشاركين، مشيدًا بالدور الكبير الذي أسهموا به في إنجاح الفعالية وإبراز مكانة شرم الشيخ كوجهة عالمية للفنون التشكيلية والسياحة الثقافية.

​واتفق جميع الحضور على أن الفنون هي لغة عالمية لتوحيد الشعوب، تتجاوز حدود الجغرافيا واللغة لتربط الثقافات المختلفة بروح الإبداع والتواصل الإنساني. 

وأشار اللواء خالد مبارك إلى أن استضافة مثل هذه الفعاليات الدولية يعزز الدور الريادي لمصر في نشر رسالة السلام والتواصل الإنساني من خلال الفنون، ويترجم رؤية المحافظة في جعل شرم الشيخ مركزًا عالميًا للسياحة المستدامة والثقافية.

​اختُتمت الفعالية بمعرض فني كبير ضم اللوحات والأعمال التي أُنجزت خلال الورش، وسط حضور جماهيري متنوع وتفاعل واسع من مختلف الجنسيات، ما يعكس نجاح التجربة ويؤكد مكانة شرم الشيخ على خريطة الفعاليات الثقافية الدولية.

​سلمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء اليوم 10 عقود عمل لـ ذوي الهمم، وذلك من أصل 35 عقدًا قيد التجهيز. جاء ذلك خلال فعالية رسمية نُظمت عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور   محمد جبران، وزير العمل.

​شهدت الفعالية تواصلاً مباشرًا بين الوزير والمستفيدين من العقود، حيث أكد وزير العمل  حرص الوزارة على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم من الحصول على فرص عمل لائقة، وهو ما يندرج ضمن خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

​من جانبه، أشار أكرم محمد سيد أحمد، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، إلى أن هذه العقود تأتي تتويجًا لجهود المديرية في التنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل تتناسب مع قدرات ذوي الهمم، مع ضمان بيئة عمل دامجة وآمنة.

​ومن المقرر أن يتم استكمال تسليم باقي العقود خلال الفترة المقبلة. يُذكر أن المديرية قامت بتوفير أكثر من 600 فرصة عمل عادية خلال شهر أغسطس لسنة 2025، وتم نشر أسماء المنشآت و كشوف العمال المستفيدين.

جنوب سيناء موجز اخبار مكتب العمل معرض

