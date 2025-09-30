إطلاق حملة ترويجية لافتتاح المتحف الكبير على 100 أتوبيس نقل العام بالقاهرة

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن المحافظة بدأت إطلاق حملة ترويجية لافتتاح المتحف الكبير على 100 أتوبيس تابعة لهيئة النقل العام.



وقال محافظ القاهرة، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بتكثيف الجهود؛ استعدادًا للافتتاح الرسمي لهذا الصرح العظيم الذي سيكون أكبر متحف في العالم يحوى آثار لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية، مع رفع كفاءة كافة الطرق الخاصة باستقبال الضيوف المشاركين في افتتاح المتحف، وأماكن إقامتهم، خاصة مع توقع أن يجذب هذا الحدث العالمى الكبير العديد من الزوار لمصر.



وأشار إلى أنه تم العمل على تحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائري بقطاع شرق النيل في المسافة ما بين أول طريق الاوتوستراد حتى النيل بطول 12 كيلو مترا من خلال العمل في 5 قطاعات في الاتجاه الشمالي و6 قطاعات بالاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة، مشيرًا إلى أنه تم نشر اللوحات التي تمثل تاريخ مصر على طول الطريق.



وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال تطوير الرؤية البصرية للطريق الدائري، تمت بالتعاون مع جامعة عين شمس، وتضمنت دهان المباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة وتركيب اللوحات الإعلانية والمضيئة مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة ، وربط محطات الـ BRT، ومواقف الميكروباصات، بهذه الهوية المميزة وعلى نحو يليق بمكانة المتحف الكبير السياحية الذي سيكون افتتاحه حدثًا عالميًا يليق بمكانة مصر السياحية.