صفقة القرن بصيغة جديدة.. خبير: خطة ترامب لإنهاء حرب غزة غطاء لتصفية القضية الفلسطينية
مبعوث الصين بالأمم المتحدة: ما تفعله إسرائيل انتهاك شديد لحقوق الفلسطينيين
عملية دهس وإطلاق نار وإصابة 3 في غوتش عتصيون.. والكشف عن مصير منفذ العملية
خارجية الدوحة: جهود مصرية قطرية تركية لإنهاء الحرب في غزة
رئيس الاتحاد الإسباني لكرة اليد يزور المتحف الكبير على هامش بطولة العالم للأندية
أكثر من 50 سفينة صمود تدخل نطاق اعتراض إسرائيل.. وتهديد بإغراقها
صور..إسعاف قنا يدفع بـ10 سيارات لنقل جثث ومصابي حادث الطريق الصحراوى
الكاميرا صورته.. القبض على عامل تحرش بفتاة فى الشارع بالجيزة
الجنازة غدًا.. وفاة الدكتور عبد العليم زكي رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما
أزمة قلبية مفاجئة.. وفاة أخصائي اجتماعي أثناء طابور الصباح بالمنوفية
رئيس شركة شاومي يفجر مفاجأة: اشتروا سيارات تسلا وفككوها لمعرفة أسرارها
القبض على عاطلين تعديا على طالب بسلاح أبيض في الأقصر
أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية بأشمون

مدبولي
مدبولي
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية بأشمون بمحافظة المنوفية.

وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إلى الحرص على التوسع في «أسواق اليوم الواحد» بمختلف قرى ومراكز المحافظة بهدف ضمان وصول السلع للمواطنين في أماكنهم، ودعم جهود الحكومة لزيادة المعروض من المنتجات والسلع الأساسية وتوفيرها بأسعار مخفضة.

وأكد على الاستمرار في التنسيق التام مع الغرفة التجارية بالمحافظة لتحقيق استقرار الأسعار والرقابة على الأسواق.

وفي مُستهل التفقد، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى شرح من أسامة مصطفي عز الدين، مدير مديرية التموين بالمحافظة، أوضح خلاله أن السوق مُقامة على مساحة 300 متر مربع تقريباً، في شارع الثورة أمام المدرسة الثانوية الصناعية العسكرية ببندر أشمون.

وأشار إلى أن الهدف من إقامة هذه السوق والأسواق المشابهة هو توفير السلع الغذائية الأساسية من زيت وأرز وسكر وسلع أخري بأسعار مخفضة للمواطنين، وتوزيعها بشكل جيد للحد من غلاء الأسعار، لافتاً إلى أنه يوجد على مستوي المحافظة إجمالي عدد ١٦ سوقا مماثلة.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، المنافذ داخل السوق لفحص المنتجات والاطلاع على الأسعار بها، والتي ضمت تشكيلة متنوعة من المنتجات والسلع الغذائية الأساسية شملت الأرز، والمكرونة، والزيت، والعدس، والفول، والسمن، والدقيق، والألبان، والخضراوات، والمنظفات، والمعلبات وغيرها من المنتجات.

وفي غضون ذلك، أوضح مدير مديرية التموين بمحافظة المنوفية، أن العارضين والمشاركين في السوق هم ممثلو القطاع الخاص من كبار التجار والموردين، وكذا الشركة العامة لتجارة الجملة، ويعملون على إمداد سوق اليوم الواحد بالسلع الغذائية المخفضة التي تتراوح نسبة التخفيض فيها من 15% الي 30%، بما يسهم في تحقيق التوازن في الأسعار، وضمان وصول السلع بجودة عالية إلى المستهلكين مباشرة دون وسيط.

مدبولي سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية بأشمون أسواق اليوم الواحد

