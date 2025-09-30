حملة موسعة لإزالة الإشغالات في شوارع سفاجا

قادت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، حملة موسعة لرفع الإشغالات والتعديات على الأرصفة والمرافق العامة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء محمد صلاح، رئيس المدينة، في إطار جهود استعادة الانضباط للشارع وتحسين المظهر الحضاري.

تفاصيل الحملة

شارك في الحملة شرطة المرافق وقسم شرطة سفاجا إلى جانب عدد من الإدارات المختصة بالوحدة المحلية.

واستهدفت الحملة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، حيث تم إزالة الإشغالات أمام المحال التجارية والمقاهي، ورفع التعديات التي عطلت حركة المرور وشوّهت المظهر العام.

التزام بالانضباط

وأكد اللواء محمد صلاح أن هذه الحملات تنفذ بصورة دورية وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تنفيذاً لتوجيهات المحافظ الذي شدد على ضرورة التصدي الحاسم لمظاهر العشوائية، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان الاستخدام الأمثل للمرافق العامة.

إجراءات رادعة

وشدد رئيس المدينة على عدم التهاون مع المخالفين، موضحًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين الخدمات ورفع كفاءة المظهر الجمالي والحضاري لمدينة سفاجا بما يتماشى مع مكانتها كإحدى مدن المحافظة السياحية.