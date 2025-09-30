استخدموا بنادق خرطوش..القبض على طرفى مشاجرة بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص وإطلاق أعيرة نارية وإصابة سيدتين بمنطقة العسيرات بسوهاج.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص، وسيدتين"مصابتين برش خرطوش وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج"، وطرف ثان 4 أشخاص ، وسيدة بسبب خلافات حول الجيرة ولهو الأطفال تعدى خلالها الطرفين على بعضهما.

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة والعصى الخشبية وبندقيتين خرطوش المستخدمين فى التعدى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.