منتخب ناشئي الريشة الطائرة يصل الهند استعدادًا لبطولة العالم تحت 19 سنة

وصلت بعثة المنتخب الوطني لشباب الريشة الطائرة تحت 19 سنة إلى مدينة جواتي الهندية استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 6 وحتى 19 أكتوبر المقبل.

ويخوض منتخبنا الوطني معسكر مغلق تابع للاتحاد الدولي بداية من اليوم وحتى بداية منافسات البطولة المقرر إنطلاقها يوم الإثنين المقبل.

وتقام منافسات الفرق خلال الفترة من 6 وحتى 11 أكتوبر ثم يعقبها منافسات الفردي والتي ستقام خلال الفترة من 13 وحتى 19 من نفس الشهر.

ويلعب منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية رفقة منتخبات: "فرنسا - أمريكا - فيتنام - النرويج".

ويشارك الفراعنة في البطولة العالمية ببعثة مكونة من: "سيف عمر - زياد هشام - عمر شاطر - عمر الصبان - عاليا عمرو الغندور - فاطمة ربيع - ملايكة محمد حسن"، فيما يقود الفريق فنيًا أحمد صلاح.

ويأمل أبناء النيل في تحقيق نتائج إيجابية خلال البطولة العالمية وتمثيل مصر بالشكل الأمثل.