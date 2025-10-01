قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منظمة الإيكاو الدولية: فوز مصر بالانتخابات يعكس ثقة المجتمع الدولي في دورها الريادي |صور
دعاء النبي لصلاة قيام الليل.. اغتنم بركته وثوابه
سعيد الزغبي: خطة ترامب تمنح إسرائيل الأمن وتترك غزة ملفا إنسانيا بعيدا عن السياسة
بن جفير يرفض خطة ترامب ويصفها بـ"الخطيرة على أمن إسرائيل"
عقوبات صارمة على إرسال الرسائل الإلكترونية المزعجة واختراق الخصوصية
محمد منير: بسمع ويجز.. وليا معاه دويتو قريب.. وسعيد بالتجربة
استشهاد المصور الصحفي الفلسطيني يحيى برزق في قصف إسرائيلي على دير البلح
راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية
أنت صعبان عليا.. شريف عامر يوجه رسالة إلى عمرو أديب بعد خسارة الزمالك بالقمة
مرض HFMD شائع وغير خطير.. رسالة طمأنة من الصحة لأولياء الأمور
تعالوا اشتروا من بابا .. دعم عاجل للطفل عبدالله وأسرته في سوهاج | صور
بيزيرا يوجه رسالة لجمهور الزمالك: الوقت لإظهار من يرتدي القميص حقا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر .. أظهر اهتمامك

أسماء عبد الحفيظ

برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر، يشعر مولود الجدي اليوم بأهمية الالتزام والتقدّم الحكيم. قد تُطلب منك المسؤولية في مكان ما، وقد يكون أمامك فرصة لطرح نفسك كقدوة أو قيادي.

صفات برج الجدي

الجدي طموح، واقعي، ومنضبط. يُقدّر النجاح المادي والاجتماعي، ويسعى لبناء قاعدة ثابتة. لكنه قد يكون شديد الجدية أحيانًا ويميل إلى القسوة على الذات.

مشاهير برج الجدي

من مشاهير الجدي: مارتن لوثر كينغ، كيت بلانشيت، دايفيد بوتشري، وغيرهم ممن حققوا تأثيرًا كبيرًا بجهدهم وانضباطهم.

برج الجدي حظك اليوم على الصعيد المهني

أنت في وضع جيد للتقدّم اليوم، إن أحسنت استثمار علاقاتك الداخلية. قد يعرض عليك أحد الزملاء شراكة أو مشروع إضافي. لا تغفل عن استشارة أهل الخبرة.

برج الجدي حظك اليوم على الصعيد العاطفي

الشريك اليوم قد يحتاج إلى دعمك العاطفي أكثر منك. أظهر الحنان بجانب الجدية. إذا كنت أعزبًا، قد تلفت انتباهك شخصية تميل للاستقرار والجدية.

برج الجدي حظك اليوم على الصعيد الصحي

ربما تشعر بضغط في الظهر أو المفاصل بسبب التوتر أو الجلوس الطويل. تحرّك، مدّد جسمك، واهتم بتمارين الإحماء أو التمارين اللطيفة.

برج الجدي وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفلك يتنبأ بأنك تدخل فترة تعزيز لمكانتك الاجتماعية أو المهنية. قد تلمس نتائج للمشاريع التي زرعتها منذ وقت. عاطفيًا، قد تُكافأ بالصبر في علاقة تسير نحو الاستقرار، إن كنت ثابتًا ومخلصًا.

حظك اليوم حظك اليوم الأربعاء برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر صفات برج الجدي مشاهير برج الجدي

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

أرشيفية

رفع مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بكهرباء القاهرة إلى 750 ألف جنيه

البابا تواضروس

البابا تواضروس يزور إيبارشية «ديروط وصنبو» وسط استقبال حافل من شعبها |صور

جامعة قناة السويس تطلق غدا الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

جامعة قناة السويس تطلق غدا الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

رئيس جامعة طنطا: الجائزة الفضية في مسابقة "الأنشطة الطلابية" تعكس اهتمامنا بتنمية المواهب والقدرات

رئيس جامعة طنطا: الجائزة الفضية في مسابقة "الأنشطة الطلابية" تعكس اهتمامنا بتنمية المواهب والقدرات

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد