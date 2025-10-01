التضامن: غلق 15 دار مسنين في 4 محافظات غير مطابقة للمعايير

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا من الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية عن الجهود المقدمة من الإدارة العامة لرعاية المسنين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمسنين الذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام.

وأوضح التقرير أنه تم تحديث قاعدة بيانات دور المسنين ليصل العدد لـ 176 داراً في 22 محافظة تقدم خدمات لـ 4469 مسنا ومسنة داخل الدور، كما أنه خلال عام تم تنظيم ما يقرب من 190 زيارة ميدانية لمتابعة سير العمل بدور المسنين في محافظات " القاهرة - البحيرة - الغربية - الجيزة – دمياط –بورسعيد –السويس –المنيا – المنوفية – الإسماعيلية – الدقهلية –كفر الشيخ – القليوبية –الفيوم – بني سويف - الإسكندرية"، وأسفرت هذه الزيارات عن غلق 15 دار مسنين غير مطابقة للمعايير والشروط المعمول بها في محافظات "القاهرة - والإسكندرية - أسيوط – دمياط"وتسليم المسنين لذويهم، وتوفير دور مناسبة للحالات الراغبة في الإقامة بدور المسنين.

وتم إعداد وتجهيز وتشغيل 2 مركز علاج طبيعي لخدمة المسنين داخل وخارج الدور بمحافظتي القاهرة ودمياط بدعم من بنك ناصر الاجتماعي بتكلفة "اثنان مليون وستة وثمانون ألفا"، كما تم افتتاح عدد 2 دار للمسنين بالإسكندرية بعد إجراء عملية تطوير شاملة بدعم من مؤسسة اجاويد للتنمية والمسند لها الدور، فضلا عن تنفيذ 8 مراحل من مبادرة " أحلام الأجيال" لدمج المسنين مع الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية في عدد "8" محافظات وهى "الإسكندرية –الإسماعيلية - الجيزة – دمياط -بور سعيد –كفر الشيخ – الدقهلية – السويس" استفاد منها 1000 مسن ومسنة، و700 طفل من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة "الثقافية – الدينية - الترفيهية – معرض منتجات – ندوات تثقيفية وتوعوية – عروض فنية وغنائية – عرض مواهب المسنين والأطفال".

كما تمت المشاركة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث تم استهداف 27 محافظة استفاد من المبادرة إجمالي 6000 مسن ومسنة من دور وأندية المسنين من خلال برامج صحية وقوافل طبية وأنشطة ثقافية وفنية وزيارات تشاركية مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسة حياة كريمة.

وشهد العام تنفيذ 2 رحلة لقضاء مناسك العمرة بالمجان لعدد 80 مسنا ومسنة من دور وأندية المسنين في 8 محافظات، بالإضافة إلى تنفيذ احتفالية اليوم العربى لكبار السن تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية شارك فيها عدد من وزراء العرب ووزراء مصر وبعض السفراء وتم التنفيذ بمقر جامعة الدول العربية، كما تم تنفيذ مبادرة "شوف بكرة بعنيك" للكشف المبكر عن المياه الزرقاء بالتعاون مع شركة جمجموم وتم استهداف ( 22 ) محافظة بإجمالي (5000 ) مسن ومسنة وإجراء عمليات جراحية وصرف أدوية للحالات التي ثبت أنها بحاجة لها، فضلا عن مشاركة المسنين في معرض القاهرة الدولى للكتاب بعدد "100" مسن ومسنة من 3 محافظات "القاهرة – الجيزة – الدقهلية"، وتوفير إقامة لعدد 60 مسنا ومسنة بالتنسيق مع فريق التدخل السريع وذوي المسنين والمديريات، وتوفير مرافق مسن لعدد 35 عميلا بالتواصل مع جمعية تدعيم الأسرة، ومتابعة التأمين الصحي الشامل مع عدد ( 4 ) مديريات من كل شهر، ومتابعة موقف صرف المنح المقدمة من صندوق دعم المشروعات.

وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ عدد 6 قوافل طبية في 6 محافظات بالشراكة مع مؤسسة إبراهيم بدران للكشف على المسنين " عظام – باطن – جلدية – رمد " بمحافظات "الفيوم – المنوفية – القليوبية – القاهرة – الدقهلية – الإسكندرية " وبلغ عدد المستفيدين 900 مسن ومسنة، كما تم إعداد دليل خدمات المسنين، وبالتنسيق مع كلية تربية رياضية قسم رياضة المسنين للاستفادة من طلبة التدريب لتقديم خدمات رياضية لهم في 10 دور بمحافظتي القاهرة والجيزة استفاد منها عدد 500 مسن من الخدمات الرياضية.