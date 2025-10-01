قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد انتشاره في المدارس.. كل ما تريد معرفته حول فيروس اليد والفم والقدم
حكم البيع الإلكتروني في وقت الجمعة
الراجل مات.. القبض على شخص دهس قائد دراجة نارية بسيارته بالقطامية
عمال ميناء في إيطاليا يجبرون سفينة إسرائيلية على المغادرة دون تفريغ
بسبب قضية نفقة وطلب الطلاق.. القصة الكاملة لزوج يصيب زوجته بـ30 غرزة في المحلة
رئيس الوزراء يشيد بتعاون النواب والحكومة لإصدار منظومة عدالة متوازنة وحديثة
أرتكبوا 26 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية
استبعاد معلمة ضربت طالب بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق
القبض على 3 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب داخل ناد صحي بمدينة نصر
مدبولي: ملاحظات الرئيس السيسي على الإجراءات الجنائية تجسد الحرص على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات
سيارة مسرعة تدهس 10 أشخاص بالواحات البحرية والسائق يفر هاربًا
الوزير يلتقي رئيس الإمارات.. ويؤكد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين

حمادة خطاب

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ، الوزراء المصريين المشاركين في النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية "جلوبال ريل 2025" الذي تستضيفه أبوظبي.


ورحب محمد بن زايد ، خلال اللقاء الذي جرى بمجلس قصر البحر في أبوظبي - بالوزراء المشاركين في المؤتمر الذي يعد منصة تجمع نخبة من صناع القرار وقادة القطاع والخبراء من أنحاء العالم لتبادل الرؤى والأفكار وإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تحقيق مستقبل أفضل للقطاع وتسريع مسار التحول نحو منظومات نقل أكثر تكاملاً واستدامة.

ونقل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال اللقاء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر و الإمارات، واعتزاز مصر بالتواصل المستمر مع القيادة السياسية الإماراتية من خلال الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، والتي كان آخرها زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم الاثنين الموافق 29 سبتمبر 2025 بالقاهرة ، مشيرا إلى حرص القاهرة على أن تمثل هذه اللقاءات قوة دفع لمؤسسات الدولتين ، من أجل العمل على مزيد من التعاون والتنسيق بالشكل الذي يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين خاصة مع العلاقات التاريخية والقوية بين البلدين الشقيقين.

كما  عبر الوزراء المشاركين في معرض ومؤتمر جلوبال ريل 2025 ، عن شكرهم وتقديرهم لسموه لاستضافة دولة الإمارات فعاليات المؤتمر والمعرض، مشيدين بالبنية التحتية ومنظومة النقل المتطورة في دولة الامارات العربية المتحدة.

حضر اللقاء عدد من كبار القادة والمسؤولين في دولة الإمارات.

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

