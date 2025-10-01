الوزير يلتقي رئيس الإمارات.. ويؤكد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ، الوزراء المصريين المشاركين في النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية "جلوبال ريل 2025" الذي تستضيفه أبوظبي.



ورحب محمد بن زايد ، خلال اللقاء الذي جرى بمجلس قصر البحر في أبوظبي - بالوزراء المشاركين في المؤتمر الذي يعد منصة تجمع نخبة من صناع القرار وقادة القطاع والخبراء من أنحاء العالم لتبادل الرؤى والأفكار وإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تحقيق مستقبل أفضل للقطاع وتسريع مسار التحول نحو منظومات نقل أكثر تكاملاً واستدامة.

ونقل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال اللقاء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر و الإمارات، واعتزاز مصر بالتواصل المستمر مع القيادة السياسية الإماراتية من خلال الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، والتي كان آخرها زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم الاثنين الموافق 29 سبتمبر 2025 بالقاهرة ، مشيرا إلى حرص القاهرة على أن تمثل هذه اللقاءات قوة دفع لمؤسسات الدولتين ، من أجل العمل على مزيد من التعاون والتنسيق بالشكل الذي يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين خاصة مع العلاقات التاريخية والقوية بين البلدين الشقيقين.

كما عبر الوزراء المشاركين في معرض ومؤتمر جلوبال ريل 2025 ، عن شكرهم وتقديرهم لسموه لاستضافة دولة الإمارات فعاليات المؤتمر والمعرض، مشيدين بالبنية التحتية ومنظومة النقل المتطورة في دولة الامارات العربية المتحدة.

حضر اللقاء عدد من كبار القادة والمسؤولين في دولة الإمارات.