الرئيس السيسي يتابع تطورات التوسع الزراعي في “الدلتا الجديدة” ومشروعات جنوب مصر
معارك أدت إلى نصر أكتوبر .. تعرف على ملاحم الجيش من 67 لحرب الاستنزاف
تشييع جثمان المخرج الراحل عبد العليم زكي بمسجد السيدة نفيسة.. صور
كانوا نايمين.. ننشر أسماء 11 ضحية بين متوفين ومصابين بحريق عقار فيصل
استمرار أزمة تأخر تسليم الكتب ببعض المدارس ومطالب بتدخل التعليم
الرئيس السيسي: الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية هدف وطني لحماية المواطن
أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مصير عماد النحاس مع الأهلي
بدء اجتماع اللجنة العامة للنواب لدراسة الاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أول تعليق من تعليم بني سويف على واقعة توزيع شنط على الطلاب داخل المدرسة
إنشاء 50 فندقا جديدا.. خبير: مصر تضع أقدامها بين الكبار في السياحة
كرامة المواطن وحقوقه ليست محل مساومة.. 10 رسائل من رئيس الوزراء أمام مجلس النواب
اكتشاف أثري جديد في قلب معابد الكرنك يكشف لوحة فرعونية يونانية رومانية نادرة بالأقصر
الجعان وعنترة.. مفاجآت في تقرير مراقب مباراة القمة

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن مفاجأة في تقرير المراقب بعد مباراة القمة.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر فيسبوك:"ما كتبه المراقب "نصا" في تقريره بعد مباراة الأهلي والزمالك 

لاعبو الأهلي نزلوا لاجراء عمليات الإحماء قبل المباراة فاستقبلتهم جماهير الزمالك بـ هتاف "واحد اتنين الجعان فين".

لترد جماهير الأهلي بـ هتاف: "عنتر عنتر يا عنتره..  وزيزو اداهم……......" واستكمل المراقب الهتاف كاملا".

وأكمل عبد الباسط:"إدارة المسابقات لو أخذت بالتقرير هتعاقب الجمهورين الحاضرين فقط من حضور المباراة المقبلة و١٥٠ ألف جنيها غرامة".

وكان قد علق حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك سوتو جرادو علي أجواء المباراة التي أقيمت الاثنين الماضي وانتهت لصالح الأهلي بهدفين لهدف.

وقال سوتو جرادو، في تصريحات تلفزيونية: " نحن في إسبانيا نعرف مدى شعبية الأهلي والزمالك في القاهرة، والأجواء في الملعب كانت رائعة".

كان الإعلامي محمد فاروق، قد كشف عن أزمة داخل نادي الزمالك بعد الهزيمة أمام الأهلي في الدوري الممتاز.

وقال محمد فاروق في تصريحات تلفزيونية: "لاعبو فريق الزمالك رفضوا خوض التدريبات الجماعية أمس الثلاثاء بسبب عدم صرف المستحقات المالية المتأخرة رغم الحصول على أكثر من وعد سابق".

وأشار إلى أن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض قرر منح اللاعبين راحة لمدة يومين لحين حل الأزمة.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم 4 أكتوبر المقبل، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

