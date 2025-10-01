قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 1-10-2025
الوزير يلتقي رئيس الإمارات.. ويؤكد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين
النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب
تقييمات وزارة التربية والتعليم لجميع الصفوف "ابتدائي وإعدادي وثانوي"|حملها الآن من هنا
يؤثر على زراعته.. الفلاحين: كيلو تقاوى البطيخ يصل لـ 100 ألف جنيه
أزمة جديدة في السودان.. هل سد النهضة سبب الفيضانات؟
يسري نصر الله الاكثر تواجدًا بقائمة أفضل 25 فيلمًا مصريًا
29 أكتوبر الحكم على طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
الشرطة الألمانية: الأمور لم تتضح بعد سماع دوي انفجارات في ميونخ
لطلاب أولى ثانوي| التعليم: اليوم آخر فرصة للإختيار بين البكالوريا والثانوية العامة
السفير الدنماركي يشيد بدور قناة السويس كمحرك رئيسي للتجارة الدولية واستدامة الإمدادات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية: حريصون على التواصل مع المواطنين بشكل مستمر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن المحافظة حريصة على التواصل مع المواطنين بشكل مستمر.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم بصفة مستمرة بعقد لقاءات مع المواطنين لحل مشاكلهم.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع  الأهالي من مختلف المراكز والمدن، حيث استهدف الاجتماع اليوم حل مشاكل مواطني مدن بنها، كفر شكر، طوخ، و قها، وشهد اللقاء استجابات فورية وفعالة للعديد من الحالات الإنسانية والاجتماعية الملحة،مؤكدًا على التزام المحافظة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة للجميع.

وأسفر اللقاء عن اتخاذ قرارات هامة تنوعت بين توفير فرص عمل ودعم سكني ورعاية صحية ، فقد تمكنت المحافظة من توفير فرص عمل لعدد من الشباب في شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى الحصول على فرصة عمل لأحد ذوي الهمم، وفي إطار دعم التنقل والحركة، تم توفير موتوسيكل لأحد الأشخاص المعاقين لمساعدته في حياته اليومية. ولم يغفل المحافظ الجانب الإنساني، حيث تم التنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية لصب سقف منزل سيدة غير قادرة، كما تم توفير معاش "تكافل وكرامة" لأحد الشباب من ذوي الهمم لضمان مصدر دخل ثابت.

كما حظي ملفا الإسكان والتعليم بحيز كبير من اهتمام المحافظ خلال الاجتماع ففي مجال الإسكان وافق المحافظ على محاطبة صندوق الاسكان الاجتماعي لتوفير شقة من شقق الإسكان الاجتماعي لأحد الشباب المعاقين، وتمت مخاطبة الصندوق بشكل فوري لإنهاء الإجراءات، كما تمت الموافقة على منح سيدة شقة من الشقق المخصصة للإيواء بالمحافظة.

أما في قطاع التعليم فقد وافق المحافظ على نقل مدرسة من مدرسة بعيدة إلى مدرسة أقرب إلى منزلها نظرًا لظروفها المرضية الخاصة، كما تم إلغاء قرار نقل إحدى المدرسات من مدرسة إلى أخرى لنفس الأسباب الصحية، ما يعكس مراعاة البعد الإنساني في القرارات الإدارية.

كما تطرق المحافظ  أيضًا إلى عدد من الشكاوى الجماهيرية المتعلقة بقطاع البناء المخالف, حيث تم تحويل هذه الشكاوى بشكل عاجل إلى الإدارة العامة للحوكمة والتفتيش بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والبت فيها سريعًا، كما تم التعامل الفوري مع شكوى تتعلق بغلق ورشة غير مرخصة أسفل أحد المنازل كانت تتسبب في إزعاج دائم للمواطنين، وتم إصدار قرار فوري بغلقها حرصًا على راحة وسلامة قاطني المنطقة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

متهمة

راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية

حسام عاشور وطليقته

رد فعل صادم من حسام عاشور بعد انفصاله عن زوجته

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

الزمالك

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

ترشيحاتنا

محطات قطار خالية

توقف حركة العبارات والقطارات في اليونان بسبب إضراب عام

أرشيفية

الحوثيون يهددون باستهداف شركات نفط أمريكية كبرى

بنيامين نتنياهو

البيت الأبيض ينشر صورًا أثناء اعتذار نتنياهو لرئيس وزراء قطر عن قصف الدوحة| شاهد

بالصور

النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب

النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي

إطلالة كاجوال.. بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها الأخير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة

كيا
كيا
كيا

خدع العالم بذكائه.. كيف خطط السادات لمفاجأة حرب أكتوبر

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد