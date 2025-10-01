محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة الحدائق العامة والاعتناء بالمسطحات الخضرا

أ ش أ

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، رؤساء الأحياء برفع كفاءة الحدائق العامة والاعتناء بالمسطحات الخضراء وزيادة مساحتها، لتحقيق بيئة صحية نظيفة خالية من التلوث.

وفي هذا الإطار، قامت إدارة الحدائق بحي ثان المنتزة، بقص وتهذيب الأشجار والأحواض الزراعية وزراعة نباتات عطرية بالحدائق وداخل وحدة صحة أبو قير وشارع النبوي المهندس ونظافة وري الأحواض والمسطحات الخضراء بجوار سور المنتزة وبمحور المعمورة السياحي وشارع 45، ورفع كافة المخلفات الناتجة عن تلك الأعمال، وذلك للدور الهام للغطاء النباتي في تحقيق التوازن البيئي.

وباشر حي وسط، أعمال رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء والجزر الوسطى وقص وتهذيب النماذج النباتية بطريق الحرية وحديقة مستشفى جمال عبد الناصر، للحفاظ على الوجه الجمالي.

وواصل حي شرق، تنقية الحشائش وعمل "حديات" بالجزيرة الوسطى للكورنيش بدائرة الحي وتهذيب الأشجار بشارع أبوقير وزراعة الأشجار "بمشتل" المحافظة، ورفع المخلفات بالتعاون مع شركة نهضة مصر.

وتابع حي غرب، أعمال تقليم النخيل والأشجار وتجريف وتنقية الحشائش والنظافة والري وزيادة المسطحات الخضراء بمنطقة ترعة النوبارية والشوارع ومختلف مناطق الحي، ورفع كفاءة حديقتي "البتروجاس والشاملة"، لتحقيق متنفس طبيعي لراحة المواطنين وبيئة خضراء نظيفة.