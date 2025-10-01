قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتوجه للبرلمان لإلقاء بيان حول اعتراض الرئيس السيسي على مواد قانون الإجراءات الجنائية
نجم الأهلي السابق: ياسر إبراهيم أعاد صلابة الدفاع.. وعبدالله السعيد «خارج الخدمة»
بعد ظهور فيروس HFMD في المدارس.. إجراءات محتملة قد تلجأ إليها الحكومة حال انتشاره
مشروع Hydro-X.. ابتكار مصري يفتح آفاقاً جديدة للطاقة النظيفة| تفاصيل
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 1-10-2025
الوزير يلتقي رئيس الإمارات.. ويؤكد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين
النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب
تقييمات وزارة التربية والتعليم لجميع الصفوف "ابتدائي وإعدادي وثانوي"|حملها الآن من هنا
يؤثر على زراعته.. الفلاحين: كيلو تقاوى البطيخ يصل لـ 100 ألف جنيه
أزمة جديدة في السودان.. هل سد النهضة سبب الفيضانات؟
يسري نصر الله الاكثر تواجدًا بقائمة أفضل 25 فيلمًا مصريًا
29 أكتوبر الحكم على طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة الحدائق العامة والاعتناء بالمسطحات الخضرا

محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة الحدائق العامة والاعتناء بالمسطحات الخضراء وزيادة مساحتها
محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة الحدائق العامة والاعتناء بالمسطحات الخضراء وزيادة مساحتها
أ ش أ

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، رؤساء الأحياء برفع كفاءة الحدائق العامة والاعتناء بالمسطحات الخضراء وزيادة مساحتها، لتحقيق بيئة صحية نظيفة خالية من التلوث.

وفي هذا الإطار، قامت إدارة الحدائق بحي ثان المنتزة، بقص وتهذيب الأشجار والأحواض الزراعية وزراعة نباتات عطرية بالحدائق وداخل وحدة صحة أبو قير وشارع النبوي المهندس ونظافة وري الأحواض والمسطحات الخضراء بجوار سور المنتزة وبمحور المعمورة السياحي وشارع 45، ورفع كافة المخلفات الناتجة عن تلك الأعمال، وذلك للدور الهام للغطاء النباتي في تحقيق التوازن البيئي.

وباشر حي وسط، أعمال رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء والجزر الوسطى وقص وتهذيب النماذج النباتية بطريق الحرية وحديقة مستشفى جمال عبد الناصر، للحفاظ على الوجه الجمالي.

وواصل حي شرق، تنقية الحشائش وعمل "حديات" بالجزيرة الوسطى للكورنيش بدائرة الحي وتهذيب الأشجار بشارع أبوقير وزراعة الأشجار "بمشتل" المحافظة، ورفع المخلفات بالتعاون مع شركة نهضة مصر.

وتابع حي غرب، أعمال تقليم النخيل والأشجار وتجريف وتنقية الحشائش والنظافة والري وزيادة المسطحات الخضراء بمنطقة ترعة النوبارية والشوارع ومختلف مناطق الحي، ورفع كفاءة حديقتي "البتروجاس والشاملة"، لتحقيق متنفس طبيعي لراحة المواطنين وبيئة خضراء نظيفة.

