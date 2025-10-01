قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير العدل يُكرم رؤساء مصلحة الطب الشرعي السابقين

دانب من المؤتمر ولحظة التكريم
إسلام دياب

اختتمت فاعليات مؤتمر الطب الشرعي الدولي للعلوم الطبية الشرعية والذكاء الاصطناعي السادس الذي تنظمه مصلحة الطب الشرعي تحت رعاية وزارة العدل، فقد كرم المستشار عدنان فنجري وزير العدل رؤساء مصلحة الطب الشرعي السابقين، وتسلم من الدكتور أيمن حسان - رئيس المؤتمر- رئيس مصلحة الطب الشرعي درع المؤتمر الدولي السادس لمصلحة الطب الشرعي.

ويأتي ذلك في إطار فاعليات المؤتمر الدولي السادس لمصلحة الطب الشرعي الذي تنظمه المصلحة تحت رعاية وزارة العدل.


جدير بالذكر أن فاعليات المؤتمر تضمنت ورش العمل وجلسات، وتناولت الورش موضوعات علمية بحثية كان أبرزها كشف الاحتيال والجرائم المالية في العصر الرقمي استراتيجيات متقدمة في الأدلة الجنائية لتتبع مجرمي الإنترنت وتأثير التكنولوجيا الحديثة على تزوير التوقيعات وإشكاليات فحص الصور الضوئية في العصر الرقمي، وبرمجيات إنفاذ القانون وحلول الذكاء الاصطناعي وتطبيقات متقدمة في الأنظمة الجنائية.


وإدارة حالات الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV)، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية، وتطبيقات مبتكرة للذكاء الاصطناعي في تحديد وتمييز المطبوعات الصادرة عن الطابعات الليزرية الملونة.
الطب الشرعي في عصر الجيل القادم، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في توثيق المستندات والكشف عن السموم، اما الجلسات فقد ناقشت موضوعات أبرزها الذكاء الاصطناعي والتصوير في الطب الشرعي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتطبيقات العملية للسموم الجنائية. والسموم التطبيقية في الطب الشرعي، وموضوعات فحص المستندات والوثائق الجنائية، بما في ذلك تحليل التواقيع والتقنيات الرقمية الحديثة، بمشاركة نخبة من الخبراء، ودراسات حالة عملية في مقارنة الخطوط والتواقيع، والجرائم الإلكترونية وقضايا الاحتيال المصرفي.
 

وقد شهدت الورش والجلسات مشاركة واسعة وحضورًا رسميًا رفيعًا، فقد حضر خلالها عدد ٦٧٠ من المتخصصين والمتدربين في مختلف مجالات الطب الشرعي والعلوم الطبية الشرعية من مصر والدول العربية والأجنبية، حجم التقدم العلمي في مختلف تخصصات الطب الشرعي، ساهمت تلك الورش والجلسات في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المشاركين.

