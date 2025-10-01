قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يتابع تطورات التوسع الزراعي في “الدلتا الجديدة” ومشروعات جنوب مصر
معارك أدت إلى نصر أكتوبر .. تعرف على ملاحم الجيش من 67 لحرب الاستنزاف
تشييع جثمان المخرج الراحل عبد العليم زكي بمسجد السيدة نفيسة.. صور
كانوا نايمين.. ننشر أسماء 11 ضحية بين متوفين ومصابين بحريق عقار فيصل
استمرار أزمة تأخر تسليم الكتب ببعض المدارس ومطالب بتدخل التعليم
الرئيس السيسي: الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية هدف وطني لحماية المواطن
أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مصير عماد النحاس مع الأهلي
بدء اجتماع اللجنة العامة للنواب لدراسة الاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أول تعليق من تعليم بني سويف على واقعة توزيع شنط على الطلاب داخل المدرسة
إنشاء 50 فندقا جديدا.. خبير: مصر تضع أقدامها بين الكبار في السياحة
كرامة المواطن وحقوقه ليست محل مساومة.. 10 رسائل من رئيس الوزراء أمام مجلس النواب
اكتشاف أثري جديد في قلب معابد الكرنك يكشف لوحة فرعونية يونانية رومانية نادرة بالأقصر
أخبار البلد

مدبولي: ماضون بخطى ثابتة نحو تعزيز دولة القانون.. ونعمل على تحقيق توازن بين حفظ الأمن العام وصون الحقوق

مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
محمود مطاوع

رئيس الوزراء:

  • البرلمان كان داعما حقيقيا في مسيرة البناء الوطني
  • مجلس النواب لعب دورا محوريا في إقرار تشريعات ساعدت في تحقيق الأولويات الوطنية
  • ماضون بخطى ثابتة نحو تعزيز دولة القانون والمؤسسات
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية بهدف تحديث منظومة العدالة الجنائية
  • نعمل على تحقيق توازن بين حفظ الأمن العام وصون الحقوق

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيان أمام مجلس النواب لبحث اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجـراءات الجنائيــة

في البداية، قدم رئيس الوزراء، التهنئة لأعضاء مجلس النواب بمناسبة بدء دورة الانعقاد الجديدة، مشيدًا بما قدمه النواب من جهد كبير في السنوات الخمس الماضية، رغم التحديات التي واجهت الدولة المصرية، مؤكدًا أن البرلمان كان داعمًا حقيقيًا في مسيرة البناء الوطني.

 تشريعات البرلمان ساهمت في تحقيق أولويات الدولة رغم التحديات

أكد رئيس الوزراء أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس للبرلمان، أن مجلس النواب لعب دورًا محوريًا في إقرار تشريعات ساعدت في تحقيق الأولويات الوطنية، وسط ظروف إقليمية ودولية دقيقة، ما ساهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ دعائم الدولة.

 الدولة المصرية ماضية بعزم.. ودولة المؤسسات أساس استقرارنا

وقال مدبولي، إن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز دولة القانون والمؤسسات، مشيرًا إلى أن هذا النهج يُعد ركيزة أساسية لاستمرار استقرار الوطن، وتحقيق التنمية الشاملة.

 قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة

وأوضح رئيس الوزراء أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد من القوانين المهمة التي جاءت بعد سنوات من النقاش والحوار المجتمعي، بهدف تحديث منظومة العدالة الجنائية، وتحقيق توازن بين حفظ الأمن العام وصون الحقوق.

 توجيهات رئاسية بإضافة ضمانات جديدة لحماية المواطن

كشف مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بإدخال ضمانات إضافية على مشروع القانون، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز حقوق المواطنين، ويجعل من القانون أداة حقيقية لتحقيق العدالة الناجزة والمنصفة.

مدبولي: ليست المرة الأولى التي يُعاد فيها القانون بعد الموافقة عليه

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إعادة القانون للمراجعة رغم موافقة البرلمان عليه سابقًا، يعكس اهتمام القيادة السياسية بتجويد التشريعات، وهو أمر يعزز مكانة مصر بين الدول التي تُعلي من شأن القانون.

 نصر أكتوبر المجيد ركيزة للاستقرار.. ونستكمل البناء بروح الانتصار

واختتم مدبولي كلمته بالإشارة إلى اقتراب ذكرى نصر أكتوبر المجيد، مؤكدًا أنها تُمثل رمزًا للصمود والانتصار، ومصدر إلهام في مواصلة العمل لبناء دولة قوية تحقق آمال شعبها، بقيادة سياسية رشيدة، وبرلمان وطني واعٍ.

