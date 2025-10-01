حصيلة الهجرة غير الشرعية.. القبض على عنصريين جنائيين غسلا 15 مليون جنيه

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 15مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية.

إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية ، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات والدراجات النارية).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 15مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.