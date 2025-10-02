تعدوا على سيدة أمام مدرسة بالقاهرة.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة بالقانون

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس المتهمين بالتعدي على سيدة أمام مدرسة في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام سيدة ونجليها بالتعدي عليها أمام إحدى المدارس بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 28 الجاري، تبلغ لقسم شرطة دار السلام بالقاهرة، من بائعة متجولة “مصابة بجرح قطعي بالوجه” مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من ربة منزل ونجليها أحدهما “مصاب بجروح وسحجات متفرقة”؛ لسابقة حدوث مشادة كلامية بين نجلي الطرفين "طالبان بذات المدرسة بدائرة القسم"، فقام على أثرها الطرفان، بالتعدي على بعضهما البعض أمام المدرسة.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المتهمون يواجهون هذه العقوبة بالقانون

في إطار التصدي لجريمة الاعتداء على الأشخاص، وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الضرب، وهو ما يستعرضه موقع “صدى البلد” من خلال السطور التالية:

عقوبة الضرب

تنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن: كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت؛ يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة 240 من قانون العقوبات أيضا لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.