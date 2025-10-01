تفاصيل حبس سايس بتهمة التعدّي على مواطن بالجمالية

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس سايس بتهمة التعدي على علي مواطن بالجمالية 4 أيام على ذمة التحقيقات.





كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام منادى سيارات بالتعدى بالسب والضرب على قائد سيارة ومنعه من التوقف بأحد الشوارع بمنطقة الجمالية بالقاهرة.



بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ( منادى سيارات بدون ترخيص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.