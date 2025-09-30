قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بسبب الأجرة.. ضبط سائق وشقيقه لتعديهما على شاب من ذوي الهمم ووالده بالمنوفية

ضبط سائق وشقيقه في المنوفية
مروة فاضل

ألقت قوات أمن المنوفية القبض على سائق وشقيقه عقب تعديهما على شاب من ذوي الهمم ووالده من قرية منشأة سلطان بمركز منوف، وذلك لاعتراضهما على زيادة الأجرة.

تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة النجدة بتعدي سائق وشقيقه على شاب من ذوي الهمم ووالده وإحداث جرح كبير في وجه الشاب.

وبالانتقال، تبين أنه اثناء استقلال الأب وابنه من ذوي الهمم سيارة أجرة، قرر السائق زيادة الأجرة واعترض الأب فتعدى السائق على الأب وابنه من ذوي الهمم بالضرب.

وأكد الأب أن السائق أحضر شقيقه وتربصا له ونجله وتعديا على نجله بالضرب بآلة حادة في وجهه، ما أدى إلى إصابته بجروح كبيرة غائرة في وجهه.

وقال الأب إنه تم نقل نجله إلى مستشفيات جامعة الزقازيق لعلاجه، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

