محافظات

جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية توعوية شاملة لقرية العباسية| صور

محمود زيدان

أطلقت جامعة كفر الشيخ، قافلة طبية بشرية لقرية العباسية والقرى المجاورة بمركز الرياض، استمرارًا لجهود الجامعة في المبادرة الرئاسية «معًا بالوعي نحميها»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار إطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

يأتي ذلك في إطار دور الجامعة في المساهمة في تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية في بناء الدولة الحديثة والمساهمة في تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وإيمانًا بدور الجامعة في خدمة المجتمع داخل قرى محافظة كفر الشيخ.

تنسيق ومتابعة القافلة

أشرف على تنسيق القافلة الدكتور وائل الفقي وكيل كلية الطب البشري وتابع القافلة منصور المرادني مدير عام مشروعات البيئة، ومحمد صلاح مدير إدارة متابعة المشروعات.

الكشف الطبي والخدمات المقدمة

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب البشري والمستشفى الجامعي والأسنان والتمريض والتربية النوعية وعلوم الرياضة.

وأجرت القافلة الكشف الطبي على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب والأسنان.

 كما قدمت خدمات تمريضية كقياس نسبة السكر في الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم، وكيفية العناية بالقدم السكري، والأنيميا للأطفال وإرشادات للسيدات عن الصحة الإنجابية والأطفال في التغذية السليمة للوقاية من سوء التغذية.

وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل الطبية للمدن والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، وقد ضمت القافلة نخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري والأسنان والتمريض.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع أنحاء المحافظة بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أهمية زيادة عدد القوافل الطبية بالتعاون مع مديرية الصحة بكفر الشيخ للقرى الأكثر احتياجًا، كما تم إجراء الكشف الطبي على عدد كبير من أبناء قرية العباسية مركز الرياض ليبلغ العدد الإجمالي للحالات التي تم إجراء الكشف الطبي عليها 1223 حالة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

المشاركة التوعوية وورش العمل

كما شاركت كلية التربية النوعية في القافلة بندوات توعوية وورش عمل لأبناء القرية، وتم تنفيذ ورش عمل لتدريب السيدات وتنمية مهارتهن على الحرف اليدوية وكيفية عمل مشروع للحلي والإكسسوارات والمنظفات المنزلية التي من الممكن أن تكون نواة لمشروع متناهي الصغر والتي تدر دخلًا على أسرهن، وتضمنت الورش أشغال النسيج وإعادة تدوير لبواقي الأقمشة، للتدريب على تصنيع الحلي والإكسسوارات ومحفظة يد وميداليات بطريقة بسيطة ومبتكرة ذات طابع جمالي.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ جامعات أخبار جامعة كفر الشيخ

