بيراميدز يفتتح مشواره الأفريقي بمواجهة الجيش الرواندي في كيجالي

يفتتح بيراميدز مشواره في دوري أبطال أفريقيا اليوم الأربعاء عندما يحل ضيفًا على الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي الأول (دور الـ64)، حيث تقام المباراة في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب "كيجالي بيلي ستاديوم" بالعاصمة الرواندية.

كانت بعثة بيراميدز قد وصلت إلى كيجالي قبل أيام قليلة، وأجرى الفريق تدريباته على الملعب الذي سيحتضن اللقاء، تحت قيادة المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، الذي ركز في المران الرئيسي على الجوانب التكتيكية والفنية، بجانب التعود على أرضية العشب الصناعي.

ويخوض بيراميدز اللقاء مكتمل الصفوف تقريبًا، مع غياب الحارس شريف إكرامي والجناح رمضان صبحي لأسباب مختلفة تتعلق بالجاهزية البدنية والفنية.

قائمة بيراميدز في المباراة جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – محمود جاد – زياد هيثم.

خط الدفاع: علي جبر – كريم حافظ – محمد الشيبي – محمد حمدي – طارق علاء – محمود مرعي – أحمد سامي.

خط الوسط: أحمد توفيق – محمود دونجا – مهند لاشين – عبد الرحمن مجدي – أحمد عاطف قطة – مصطفى زيكو – إيفرتون داسيلفا – محمد رضا بوبو – محمود زلاكة – بلاتي توريه – مصطفى فتحي – وليد الكرتي.

خط الهجوم: دودو الجباس – يوسف أوباما – فيستون ماييلي – مروان حمدي.