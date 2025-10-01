محافظ الفيوم يتابع خطة نقل الباعة الجائلين لتوفير السيولة المرورية بمدينة إطسا

قام محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري ،بجولة ميدانية بمركز إطسا، تابع خلالها خطة نقل الباعة الجائلين من ميدان إطسا وشارع أبو بكر الصديق، إلى منطقة أرض الصهريج، لتوفير السيولة المرورية وتيسير حركة المشاة والمركبات بالمنطقة.



قام الدكتور أحمد الأنصاري ،وفقا لبيان نشر اليوم ،بمتابعة أعمال رفع الإشغالات ونقل الباعة الجائلين من شارع أبو بكر الصديق وميدان إطسا، إلى منطقة أرض الصهريج، والتقى عدداً من المواطنين بالشارع، واستمع لمشكلاتهم ووجه بسرعة حلها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.



كما تفقد المحافظ سير العمل بمكتب البريد، والمركز التكنولوجي بإطسا، وناقش المترددين على المركز حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، موجهاً بتوفير أماكن انتظار لائقة للمترددين على المركز التكنولوجي ومكتب البريد، وتنظيم عملية الحصول على الخدمة، مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



عقب ذلك، عقد الدكتور أحمد الأنصاري ، اجتماعاً مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، وعدد من مسئولي المركز، ناقش خلاله موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وجهود مجلس المدينة في إنهاء إجراءات حالات التعذر للمتغيرات غير القانونية التي تم رصدها، وموقف قطع الأراضي المستردة المطلوب تحصيل ما عاد على أصحابها من نفع، ووجه المحافظ، رئيس المدينة، بالتعامل الفوري مع المتغيرات التي يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، كما تناول الاجتماع، آليات السيطرة على مخالفات مركبات التوكتوك.



وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق مع الشرطة في عملية تنظيم وترقيم وترخيص التوكتوك، ودراسة تحديد تسعيرة مناسبة للتشغيل دون تحميل المواطنين أعباءً تفوق قدراتهم المادية.

