تراجع وول ستريت مع قلق المستثمرين من تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي
البلشي يدعو لانعقاد مجلس نقابة الصحفيين من جريدة الوفد.. الأحد المقبل
اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
ضربوه بالشبشب.. فيديو مثير للجدل حول اعتداء أولياء أمور على مدرس بمدرسة في المنيب
وزير العدل: بدائل الحبس الاحتياطي كافية ولا حاجة لإضافة أخرى في الإجراءات الجنائية
استخراج الشهادة الصحية للزواج 2025.. السعر والأماكن
المادة 13 تهدد الشحات.. نجم الأهلي مهدد بالإيقاف بسبب قمة الزمالك
محافظ المركزي: مؤتمر البنوك الأورومتوسطية فرصة قيّمة لتعميق أواصر التعاون بين الدول
منازل ومستشفيات غزة.. أنقاض شاهدة على جرائم الاحتلال
رئيسة المفوضية الأوروبية: لن نسمح لروسيا بزرع الشقاق والقلق في مجتمعاتنا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ الفيوم يتابع خطة نقل الباعة الجائلين لتوفير السيولة المرورية بمدينة إطسا

قام محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري ،بجولة ميدانية بمركز إطسا، تابع خلالها خطة نقل الباعة الجائلين من ميدان إطسا وشارع أبو بكر الصديق، إلى منطقة أرض الصهريج، لتوفير السيولة المرورية وتيسير حركة المشاة والمركبات بالمنطقة. 


قام الدكتور أحمد الأنصاري ،وفقا لبيان نشر اليوم ،بمتابعة أعمال رفع الإشغالات ونقل الباعة الجائلين من شارع أبو بكر الصديق وميدان إطسا، إلى منطقة أرض الصهريج، والتقى عدداً من المواطنين بالشارع، واستمع لمشكلاتهم ووجه بسرعة حلها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. 


كما تفقد المحافظ سير العمل بمكتب البريد، والمركز التكنولوجي بإطسا، وناقش المترددين على المركز حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، موجهاً بتوفير أماكن انتظار لائقة للمترددين على المركز التكنولوجي ومكتب البريد، وتنظيم عملية الحصول على الخدمة، مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. 


عقب ذلك، عقد الدكتور أحمد الأنصاري ، اجتماعاً مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، وعدد من مسئولي المركز، ناقش خلاله موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وجهود مجلس المدينة في إنهاء إجراءات حالات التعذر للمتغيرات غير القانونية التي تم رصدها، وموقف قطع الأراضي المستردة المطلوب تحصيل ما عاد على أصحابها من نفع، ووجه المحافظ، رئيس المدينة، بالتعامل الفوري مع المتغيرات التي يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، كما تناول الاجتماع، آليات السيطرة على مخالفات مركبات التوكتوك.


وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق مع الشرطة في عملية تنظيم وترقيم وترخيص التوكتوك، ودراسة تحديد تسعيرة مناسبة للتشغيل دون تحميل المواطنين أعباءً تفوق قدراتهم المادية.
 

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

جامعة المنوفية

تعرف على الشروط وموعد التقديم.. وظائف بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية

موعد إجازة شهر 6 أكتوبر 2025

إجازة شهر أكتوبر 2025.. متى يحصل الموظفون والطلاب عليها

اعراض هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام عند الرجال والنساء

أخبار السيارات| هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد.. وهذا الزر في كيا يؤدي إلى كارثة

سيارة روبوتية تربك شرطة كاليفورنيا بعد مخالفة مرورية دون سائق

ألمانيا تحظر على الجيش الأمريكي استخدام سيارات تسلا سايبرتراك.. ما السبب؟

هدى المفتي تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

