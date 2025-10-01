قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل استقبال طلاب التمريض الجدد .. صور

محمود زيدان

شهد الدكتور إسماعيل القن، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية التمريض للعام الجامعي الجديد 2025/ 2026م.

جاء ذلك بحضور الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صباح أبو الفتوح، عميد كلية التمريض، والدكتور هالة عبد الفتاح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نجوي جودة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وفي كلمته، رحب القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، بالطلاب الجدد، معربًا عن سعادته بانضمامهم إلى أسرة جامعة كفر الشيخ، تلك الجامعة التي وصفها بأنها "دُرّة الجامعات المصرية" بما تشهده من تطور كبير في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والخدمية.

 وأكد أن الجامعة لا تدخر جهدًا في توفير بيئة تعليمية متكاملة تساعد الطلاب على التفوق العلمي والمشاركة المجتمعية الفاعلة. 

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الحرم الجامعي يمثل البيت الثاني لكل طالب، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالقيم الجامعية واحترام لوائح وقوانين الجامعة، مشيرًا إلى أن نجاح الطالب لا يتحقق فقط بالتحصيل العلمي، وإنما أيضًا من خلال المشاركة الفعّالة في الأنشطة الطلابية والثقافية والرياضية التي تُسهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على الإبداع والقيادة.

كما شدّد رئيس جامعة كفر الشيخ، على أن للطالب حقوقًا أساسية تكفلها الجامعة في مقدمتها الحق في التعليم الجيد والدعم الأكاديمي، إلى جانب الخدمات الصحية والاجتماعية، والمشاركة في الأنشطة الطلابية.

 ولفت إلى أن هذه الحقوق تقابلها واجبات أساسية تتمثل في الجد والاجتهاد واحترام أساتذتهم وزملائهم، والعمل على رفعة اسم الجامعة التي ينتمون إليها.

وفي ختام كلمته، جدد رئيس جامعة كفر الشيخ، تهنئته للطلاب الجدد، متمنيًا لهم عامًا جامعيًا موفقًا مليئًا بالنجاح والتفوق، وداعيًا إياهم إلى أن يكونوا خير سفراء لجامعة كفر الشيخ، وأن يستثمروا سنوات دراستهم في العلم والمعرفة والمشاركة الفعالة في خدمة مجتمعهم ووطنهم.

من جانبها، هنأت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الطلاب الجدد بالعام الجامعي الجديد، مؤكدة أن جامعة كفر الشيخ تولي أهمية كبيرة لتعزيز وعي الطلاب بمسؤولياتهم تجاه مجتمعهم.

وأشارت إلى أن كلية التمريض تعد من الكليات ذات الطبيعة الخاصة التي تساهم في إعداد كوادر قادرة على خدمة القطاع الصحي في مصر بكفاءة عالية.

وأوضحت أن الجامعة تدعم كافة المبادرات المجتمعية والتطوعية التي يشارك فيها الطلاب بهدف إعداد خريج قادر على الإسهام في خدمة الوطن.

وعبّرت الدكتور صباح أبو الفتوح، عميد كلية التمريض، عن اعتزازها باستقبال دفعة جديدة من الطلاب، مؤكدة أن الكلية تضع على عاتقها مسؤولية تخريج جيل متميز من الممرضين والممرضات المؤهلين علميًا وعمليًا لمواكبة التطور الكبير في المجال الصحي والطبي. 

وأشارت إلى أن الكلية توفر برامج تدريبية عملية متميزة إلى جانب المناهج النظرية، بما يعزز من قدرات الطلاب ويؤهلهم للانخراط بقوة في سوق العمل.

