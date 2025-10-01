محافظ السويس: الدولة تولي اهتماما بذوي الهمم وتعمل على دمجهم في المجتمع

أكد محافظ السويس طارق حامد الشاذلي، أن ذوي الهمم يمثلون نموذجاً مشرفاً للإرادة والعزيمة، والدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بدمجهم في المجتمع، وتوفير سبل الدعم لهم؛ إيماناً بدورهم الفاعل في بناء الوطن.



جاء ذلك خلال حضوره احتفالية افتتاح مشروع تجهيز منطقة ألعاب لمركز الصفاء لرعاية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس والدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، والمهندس محمد عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة النصر للبترول والمهندسة سيدة الشربيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصفاء لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.



ووجه المحافظ - خلال كلمته - الشكر والتقدير لجمعية الصفاء وجميع المشاركين على جهودها في دعم ورعاية ذوي الهمم، مشيدًا بدورها في رفع الروح المعنوية للأطفال ومساعدتهم على تنمية قدراتهم واكتشاف إمكاناتهم، قائلا "كل من لديه هدف يستطيع تحقيقه إذا وجد من يسانده ويدعمه ..وما يحققه ذوي الهمم من نجاحات يرجع أيضاً إلى أسرهم وأولياء أمورهم، الذين يمثلون السند الحقيقي والداعم الأكبر لهم، موجهاً لهم التحية والتقدير على صبرهم وعطائهم .



وتخلل الحفل، عرض فيلم تسجيلي عن أنشطة الجمعية، إلى جانب فقرات فنية واستعراضية قدمها أبناء مركز الصفاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي لاقت تفاعلًا وإعجابًا كبيرًا من الحضور.