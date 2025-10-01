بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على انخفاض لمؤشراتها

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها يوم الأربعاء على وقع تراجع جماعي للمؤشرات الرئيسية؛ حيث خسر مؤشرها الرائد "مازي" 3,44% ليغلق عند 18.371,20 نقطة.

كما سجل مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة كبرى مدرجة بالبورصة، انخفاضًا بنسبة 3,69% إلى 1.490,98 نقطة؛ فيما هبط مؤشر MASI.ESG المخصص للشركات ذات أفضل تصنيف في معايير الاستدامة بنسبة 4,23% ليصل إلى 1.248,79 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للمعاملات نحو 489,36 مليون درهم؛ بينما استقرت رسملة السوق عند حوالي 971,25 مليار درهم.