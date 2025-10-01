الرمان المصري يساعد لغزو إفريقيا.. وفد من خبراء الحجر الزراعي الجنوب أفريقي يزور القاهرة

صرح الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بأنه في إطار تكليفات معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق و توجيهات الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة نحو تكثيف الجهود المبذولة لفتح أسواق جديدة أمام صادرات مصر الزراعية وفتح وتعزيز انسياب حركة الصادرات لتلك الأسواق بأن الحجر الزراعي المصري استقبل وفدا من جنوب افريقيا استعدادا لانطلاق الشحنات المصرية من الرمان الي السوق الجنوب افريقي.

وعقد المنسي اجتماعا افتتاحيا مع الوفد تم خلاله شرح منظومة التكويد والتتبع و الجهود المبذولة من الحجر الزراعي لفتح الأسواق الجديدة والتوافق مع متطلبات الدول المستوردة.

واستقبل الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات الوفد الجنوب افريقي واصطحبهم في جولة داخل أروقة المعهد للتركيز علي دور المعهد في تعريف الحشرات بأحدث طرق التكنولوجيا والمقارنة مع المجموعة الحشرية بمتحف الحشرات والذي يعد صرحا عالميا .

كما استقبلت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية الوفد الجنوب افريقي وقامت باستعراض دور المعمل في تحليل الصادرات و أهم نظم وشهادات الجودة الحاصل عليها المعمل بالإضافة إلي جولة بأقسام المعمل المختلفة .

واصطحب مسؤولي الصحة النباتية الوفد في جولة بعدة مزارع ومحطات تعبئة معتمدة و مكودة للرمان لاطلاع الوفد علي نظم الفحص والرقابة المختلفة بداية من المزرعة وحتي ميناء التصدير وهو الأمر الذي أشاد به الجانب الجنوب افريقي خاصة في قدرة الحجر الزراعي المصري علي تطبيق كافة المعايير الدولية للصحة النباتية وعلي رأسها نظم المعالجة بالتبريد وكذلك إحكام الرقابة من خلال منظومة التكويد والتتبع.

تجدر الإشارة إلي أنه تم تنسيق الزيارة بالتعاون مع السيد المستشار التجاري ايهاب صلاح الدين رئيس مكتب التمثيل التجاري ببريتيوريا و المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.