رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
«بحرية الاحتلال» تعترض سفينة أوكسجين التابعة لأسطول الصمود العالمي
ننشر أسماء محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم
الطقس اليوم .. أمطار خفيفة على السواحل ومناطق بالوجه البحري
خالد الغندور يكشف فرصة فيريرا الأخيرة قبل الرحيل عن الزمالك
لبنان .. عدوان الإسرائيلي جديد على طريق الجرمق - الخردلي
عبد العاطي يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان ودعم سيادته ووحدة وسلامة أراضيه
رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم
ماكرون يهدد بإسقاط الطائرات الروسية المنتهكة لأجواء الاتحاد الأوروبي
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 أكتوبر حسب موقعك
12معلومة عن مادة البرمجة المقررة على طلاب سنة أولى "ثانوية عامة وبكالوريا"
محافظات

موجز اخبار الوادى الجديد: المحافظ يعلن حظر نقل المعلمات لمناطق بعيدة و التأمين الصحى ينهى استعدادته للكشف عن أمراض التغذية لـ41 الف طالب

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادى الجديد: حظر نقل المعلمات لمناطق بعيدة و50% بدل انتقال لمعلمى القرى

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن دعم المحافظة للمعلمين المكلفين بالعمل بالقرى والمناطق النائية بنسبة 50% من قيمة الانتقالات، وتكليف مديرية التربية والتعليم بحصر أعداد المعلمين ممن يعولون أقارب من الدرجة الأولى من ذوي الاحتياجات الخاصة، للسماح بمدة تأخير عن التوقيع بالبصمة في حدود المسموح به.

جاء ذلك خلال لقائه على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة الوادي الجديد، صباح اليوم الأربعاء، حيث قرر أيضا حظر انتداب المعلمات خارج محل إقامتهن، باستثناء التخصصات الموجود بها عجز أو غير المكلف بها معلمين مثل رياض الأطفال، على أن يكون الانتداب بالتناوب خلال العام ، أو المكلفين ضمن مسابقات التعيين المعلن عنها من الوزارة لحين توفير البديل.

كما وجه المحافظ بإجراء استطلاع رأي حول شكل ولون الزي الموحد المناسب للمعلمين؛ بما يناسب مكانة وقيمة المعلم.

التأمين الصحى بالوادى الجديد ينهى استعدادته للكشف عن أمراض التغذية لـ41 الف طالب


أعلنت منطقة التأمين الصحي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء حملة لفحص التلاميذ بالمرحلة الابتدائية ضد سوء التغذية وأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، والتى ستنطلق يوم 11 أكتوبر الجاري عبر فرق الفحص التابعة للتأمين الصحي داخل مدارس الوادي الجديد، على أن تُستكمل مراحل المتابعة والعلاج لاحقًا وفق بروتوكولات معتمدة وبعد موافقة وليّ أمر الطالب أو الطالبة.

وقال الدكتور محمد محروس، مدير عام التأمين الصحى بالمحافظة، إن خطة التأمين الصحي تستهدف فحص 41 ألفًا و369 تلميذًا في جميع مدارس الوادي الجديد بمراكزها الإدارية الخمسة والقرى التابعة لها، بواقع 25 ألف تلميذ في الريف و16 ألفًا و369 تلميذًا في الحضر، وتشمل الفحوص قياس الهيموجلوبين، ومؤشرات الطول والوزن، وتقييم مؤشرات سوء التغذية لتحديد حالات الأنيميا والسمنة والتقزم مبكرًا بين التلاميذ، تمهيدًا لصرف العلاج اللازم والمتابعة من خلال عيادات التأمين.

وأكد محروس أن فرق التأمين الصحي تقوم بإجراء الفحص الميداني داخل المدارس، وتحليل نتائج التلاميذ وتحديد الحالات التي تستلزم تدخل علاجى، حيث جرى التنسيق مع إدارات التعليم والصحة لضمان انسيابية العمل داخل مدارس الوادي الجديد، وتقديم إرشادات لأولياء الأمور حول أنماط الغذاء الصحي لتقليل سوء التغذية وعلاج الأنيميا بين التلاميذ، إضافة إلى متابعة حالات السمنة والتقزم بصورة دورية.

بينهم رضيعة، إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

أصيب 3 من أسرة واحدة، في حادث مروري،  بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد. 


تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.


وتبين انقلاب سيارة ملاكي بمدخل مدينة الفرافرة، أسفر عن إصابة كل من "محمد مصطفى حسن 36 عامًا، وزوجته  آية محمد مصطفى، 25 عامًا، وابنتهما جودي محمد مصطفى، 6 أشهر. 


انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي، لتلقي العلاج، فيما جرى تحويل الزوجة لمستشفى الأزهر بأسيوط لاستكمال العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد فعاليات

