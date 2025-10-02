قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهر يكشف عن خماسيَّة البركة في طلب العِلم .. تعرّف عليها
18 اجتماعًا لتعزيز التعاون.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفتح أبوابها للاستثمارات التركية
علاقة شرعية وانتوا مالكم.. الفنانة منى هلا عن زواجها المدني
البابا تواضروس يدشن كاتدرائية الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة
ظل الرئيس.. 3 مطبات تواجه سيد عبدالحفيظ في الأهلي
الغرباوي وقيادات التعليم يشهدون طابور بورسعيد الرسمية للغات
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة النقل النهري ويفتح باب التظلمات غدًا
أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي
الغندور يكشف مستجدات ملف تجديد عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك
للأسف مش جنبه .. بتول الحداد تعلن عن دخول والدها العناية المركزة
الدفاع المدني السوداني يحذر: الفيضانات تحاصر 7 مناطق بالخرطوم
القومي للسينما يعلن عن مسابقة سيناريو ضمن مشروع جيل واعي وطن أقوى
توك شو

شقيقة مسلم: خايفة عليه من الموت.. وطليقته ترد وتلوّح بالقانون

شقيقة المطرب مسلم
شقيقة المطرب مسلم
هاجر ابراهيم

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة جدلًا واسعًا بسبب الأزمة العائلية التي طالت مطرب المهرجانات "مسلم"، عقب إعلان انفصاله رسميًا عن زوجته يارا تامر.

وقالت آية، شقيقة المطرب مسلم، خلال حوارها ببرنامج “تفاصيل”، المذاع على قناة “صدى البلد 2”، مع الإعلامية نهال طايل، إنها تريد النجاح لشقيقها ولكن زوجته لا تريد ذلك، متابعة: "مسلم طلق مراته بسبب أفعاله الغلط ومش إحنا السبب".

وأضافت: “لدي مشروعي الخاص ولا نريد من مسلم أي شيء”، متابعة: “سأهتم بعد الآن بنفسي فقط، ولن أفكر في أن أنقذ مسلم مرة أخرى”.

كانت يارا تامر، طليقة مطرب المهرجانات مسلم، أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، اتخاذها الإجراءات القانونية ضد شقيقته بعد الإساءة لها خلال الفترة الماضية.

وقالت يارا تامر، خلال فيديو عبر خاصية الستوري: “أنا مش هرد على الشخصية دى تاني مهما اتكلمت عليا، وبكرا المحامي بتاعي هيروح لمكتب النائب العام وأنا مكانش ينفع اسكت ومدافعش على سمعتي وشرفي ووعد مني مش هرد تاني ولا هتكلم فى الموضوع دا".

زوجته مانعاه عن أهله.. شقيقة المطرب مسلم: ماشوفتش أخويا من سنة
وكشفت آية مسلم عن تفاصيل جديدة في الأزمة العائلية التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ عقب إعلان شقيقها انفصاله عن زوجته رسميًا.

وقالت إنها لم ترَ شقيقها منذ عام كامل، مؤكدة أن علاقتهما انقطعت؛ بسبب تدخلات من زوجته السابقة، مضيفة: «كنت دايمًا بحاول أكلمه وأطمن عليه، لكن كان بيتسحب التليفون من إيده، ويتقال لي: إحنا اتبرينا منك».

وأوضحت أنها فوجئت بتغير كبير في شخصيته منذ ارتباطه، لافتة إلى أنه كان يعيش فترة من النجاح والانتشار قبل الزواج، لكنها تساءلت: «هو فين نجاحه؟ مسلم من يوم خطوبته تقريبًا ما اتحركش خطوة لقدام".

شقيقة مسلم: أنا خايفة عليه من الموت وحبي ليه بقى جريمة

وعبّرت عن حزنها العميق لتدهور علاقتها بشقيقها، مؤكدة أنها باتت تشعر وكأن خوفها وحرصها عليه تحول إلى "جريمة".

وأضافت: «أنا دلوقتي حاسة إن خوفي عليه وأني بحبه بقى جريمة، ومن ساعة اللي حصل على السوشيال ميديا وأنا حاسة كده».

كما أبدت قلقها الشديد على حياته، قائلة: «أنا خايفة عليه من الموت، آه خايفة مشوفهوش تاني».

وأشارت إلى أن أزمات شقيقها الحالية لم يكن لها وجود في زيجاته السابقة، متسائلة: «هو كان متزوج قبل كده مرتين، ومكنش في مشاكل ولا انتقادات ولا حروب بالشكل ده، طب اشمعنى المرة دي بالذات؟».

وأكدت أن علاقتها بأخيها لن تنتهي، مهما كانت الظروف: «أنا أخته وهي مراته، هي ممكن الزمن يبدلها، لكن أنا الزمن عمره ما هيبدلني».

مسلم مطرب المهرجانات يارا تامر أية شقيقة المطرب مسلم تفاصيل

فيروس HFMD بين طلاب المدارس
عيد ميلاد ريهام حجاج
سامح يسري
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
