تخصيص قطعة ارض لإقامة معهد فنى صحى بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، عن صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على تخصيص مساحة 4800 متر مربع بمنطقة علم الروم بمدينة مرسى مطروح لصالح وزارة الصحة والسكان لإقامة معهد فنى صحى بالمحافظة .

ومن جانبه وجه محافظ مطروح، الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء على دعمه المستمر لمحافظة مطروح بالخدمات التى تمثل أهمية لأبناء مطروح .

واشار إلى أن المعهد سيساهم فى استيعاب مزيد من أعداد الراغبين فى الالتحاق بعلوم التمريض بالمحافظة مع الإقبال الكبير عليها من أبناء مطروح وذلك لتخريج كوادر فنية مؤهلة قادرة على خدمة القطاع الصحى والطبى بنطاق المحافظة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق اختتمت فعاليات الملتقى الثقافى للشباب الذى استضافته محافظة مطروح على مدار ال٣ أيام الماضية تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد وزير الثقافة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، بإقامة الملتقى الثقافى لمحبى الشعر والإبداع بمدينة السلوم والذى نظمه المجلس الأعلى للثقافه مع بيت الشعر بالأقصر بحضور الدكتورة إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات ، و وجيه عبد الرازق استشارى الإدارة العامة بالمحافظة ،ورضا عطا الله رئيس مدينة السلوم و محمد حمدي .. رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي ، وعدد غفير من الأدباء والشعراء والمبدعين الشباب ، ومجموعة من القيادات التنفيذية والشعبية والشباب بمحافظة مطروح ،

ومن جانبه أعرب محافظ مطروح عن سعادته بنجاح فعاليات الملتقى على أرض المحافظة مشيداً بحرص الملتقى على الوصول إلى أقصى حدود مصر الغربية بمدينة السلوم وما تضمنه على مدار ثلاثة أيام بمرسي مطروح والسلوم من معارض للفنون التشكيلية وأمسيات شعرية وغنائية وغيرها من الفعاليات الثقافية الهامة .

ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير إلى المجلس الأعلى للثقافة ، وإلى كل الأدباء والشعراء والفنانين المشاركين ، وإلى شباب مطروح ولجميع القائمين والمنظمين والمشاركين في هذا الملتقى الثقافي على أرض المحافظة مؤكدا أن محافظة مطروح ستظل دائما بتراثها المميز وما تزخر به من الأدباء والشعراء وأبناء مطروح اللذين أسهموا على مدار السنوات في تعريف المجتمع بثقافة وفنون البادية ليظل هذا التراث الأصيل مصدر إلهام للاجيال الجديدة وجسرا للتواصل بين الماضي والحاضر .