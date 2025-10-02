قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكريم يليق بالعزيمة.. 4 هدايا من شيخ الأزهر لـ«محاربة السرطان» آية مهنى
القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر
إحالة مسؤولين بوحدة طب الأسرة بدمياط للتحقيق بسبب ضعف الإشراف وكثرة الغياب
الرعب يضرب بريطانيا.. مقـ.ـتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم أمام كنيس يهودي بمانشستر
عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة
طلقني يا أخي مش عايزة أعيش معاك .. جريمة زوجية صادمة بسبب كلمتين بالغربية
آخر مستجدات مشروع حياة كريمة بكفر سعد في دمياط
القبض على أهل طالبة ضربوا معلما في حوش المدرسة لسبب صادم .. صور
رئيس هيئة الدواء: نحرص على توسيع مجالات التعاون مع السودان
بدعوة من النقابات العمالية.. موجة جديدة من المظاهرات والإضرابات في فرنسا ضد خطط الحكومة التقشفية للميزانية
خطوة بخطوة.. طريقة التقديم على وظائف بنك مصر 2025 والأوراق المطلوبة
الكاميرا صورتهم.. القبض على شخصين تعاطيا مخدرات أمام مدرسة ببولاق الدكرور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزيرة التخطيط:كوريا الجنوبية أحد أبرز الشركاء الآسيويين لمصر ونتطلع إلى مزيد من العمل المشترك

وزيرة التخطيط رانيا المشاط
وزيرة التخطيط رانيا المشاط
أ ش أ

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن العلاقات المصرية-الكورية تقوم على الاحترام المتبادل والسعي المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، مشيرة إلى أن كوريا الجنوبية أحد أبرز الشركاء الآسيويين لمصر ونتطلع إلى مزيد من العمل المشترك للاستفادة من التجربة التنموية في مجالات الصناعة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاحتفال الذي نظمته السفارة الكورية، بمناسبة اليوم الوطني لكوريا الجنوبية، والذكرى الـ 30 لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. 
وشهد الحفل مُشاركة بارك بوم كي، المبعوث الرئاسي الكوري، وكيم يونج هيون، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير/ عمرو حمزة، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، والمستشارة أمل عمر، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وجمع من ممثلي الجهات الوطنية وسفراء الدول.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها على عمق العلاقات المصرية الكورية، والتي تتميز بكونها قائمة على الاحترام المتبادل والسعي الحثيث لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن الرغبة الصادقة في العمل معًا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، سواء في الشرق الأوسط أو في شرق آسيا، موضحة أنه خلال الثلاثة عقود الماضية، مثلت العلاقات بين مصر وكوريا نموذجًا للتعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية .
كما أكدت أن الاحتفال بمرور 30 عامًا على العلاقات الدبلوماسية المصرية الكورية؛ لا يمثل فرصة لتقدير الروابط التاريخية بين البلدين فحسب، بل يعد فرصة مواتية لتأمل تطور العلاقات الذي حققناه بالعمل المشترك ، حيث تتجلى أبرز ملامح التعاون الثنائي في قطاع الاقتصاد، مشيرة إلى تأكيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن "التجربة الكورية قدمت مثالا للنشاط والإخلاص واحترام قيمة العمل"، وإعرابه في عدة مناسبات عن سعي الجانب المصري للتعرف بشكل أكبر على التجربة التنموية الكورية .
وقالت إن كوريا الجنوبية تعد من أبرز شركاء مصر في آسيا، حيث تنشط الشركات الكورية في مصر بمشروعات حيوية في قطاعات النقل الذكي، والصناعات الثقيلة، والطاقة المتجددة، والرقمنة، فضلا عن توسع ملحوظ في الاستثمارات الكورية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما يعكس ثقة مجتمع الأعمال الكوري في البيئة الاستثمارية المصرية.
كما أكدت سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بصفتها المسئولة عن إدارة محفظة التعاون الإنمائي مع الشركاء الدوليين، إلى تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين.
وذكرت أن التعاون بين الجانبين يتعدد في مجالات ذات أولوية للحكومة المصرية، على رأسها التعليم، والتدريب، والتدريب المهني، والاستثمار، والنقل، والطاقة، والتجارة، والتحول الرقمي الذي تتمتع فيه كوريا بميزة نسبية وتجربة رائدة، مضيفة أنه من بين أهم المشروعات الجارية مع الجانب الكوري هو مشروع تصنيع وتوريد 320 عربة مترو للخطين الثاني والثالث لمترو القاهرة الكبرى، وهو ما يُعزز جهود الدولة لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر، فضلا عن مشروع تطوير نظم الإشارات لسكك حديد مصر – تحديث نظم إشارات السكة الحديد خط الأقصر – نجع حمادي، فضلا عن مشروع تحسين نظام المشتريات الالكترونية العامة في مصر لصالح هيئة الخدمات الحكومية والذي يعمل على دعم جهود الحكومة المصرية للتحول الرقمي.
وأشارت إلى اتفاقية المنحة التي تم توقيعها مؤخرًا؛ في مجال التدريب المهني لتعزيز صيانة السيارات الخضراء، بقيمة 10 مليون دولار، وبالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من اتفاقيات التعاون المشتركة، مما يعكس عمق العلاقات بين بلدينا وحرصنا على تعزيزها.
كما أوضحت أن محفظة التعاون المستقبلي مع الجانب الكوري متنوعة، حيث يجري التباحث حول تنفيذ عدة مشروعات في مجالات من بينها الذكاء الصناعي، التعليم والتحول الرقمي، مؤكدة أن العلاقات المتميزة بين الجانبين لا تقتصر فقط على المجال الاقتصادي، بل إن البُعد الثقافي يمثل حجر الزاوية في علاقات مصر وكوريا الجنوبية.
وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية تعزيز التفاهم المتبادل والتعاون المستقبلي بين مصر وكوريا، وهو ما يعكس التزامنا المشترك بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين، ونتطلع إلى استمرارها وزيادتها في المستقبل، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي وملموس على شعبي البلدين وسيعزز من قدراتنا على مواجهة التحديات العالمية المشتركة.

التخطيط رانيا المشاط وزيرة التخطيط

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

أسطول الصمود

أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

حالة الطقس

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تشارك في المؤتمر السنوي التاسع للبنوك المركزية في منطقة المتوسط

جانب من اللقاء

تعاون مهم بين الدواء والعربية للتصنيع لإنتاج مستحضرات العلاج بأحدث التقنيات

العربى الأفريقى

البنك العربي الأفريقي الدولي يحصد شهادة الأيزو 9001:2015 لاعتماد أنظمة إدارة الجودة

بالصور

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر
احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر
احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

دراسة تحذر: أحمر الشفاه يحتوي على معادن ثقيلة قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة

كيف يؤثر أحمر الشفاه على الرئتين؟
كيف يؤثر أحمر الشفاه على الرئتين؟
كيف يؤثر أحمر الشفاه على الرئتين؟

طريقة عمل العيش الفينو بوصفة الشيف نادية السيد.. طري ولذيذ زي الأفران

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل

تموين الشرقية يضبط طن ونصف شاورما دجاج مجهولة المصدر

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

