صرف الإسكندرية توقع بروتوكولا لإنشاء هاضم بمحطتي الألماني والكيلو 21

وقّعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بروتوكول تعاون مع شركة إم باور بشأن إنشاء هاضم بمحطتي الألماني والكيلو 21، وذلك في إطار حرص شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

وقال اللواء أركان حرب مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن هذا التعاون يأتي في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الاستدامة والحلول البيئية المبتكرة، بما يساهم في تقليل الانبعاثات وتحويل المخلفات إلى طاقة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وحماية البيئة.

كما أوضح «نافع» أن الشركة تُجري حالياً دراسات فنية وبحثية لزيادة القيمة المضافة من نواتج المعالجة، تتضمن بدائل إعادة استخدام الحمأة وفقاً للمعايير البيئية المعتمدة، كالتجفيف الآمن وإمكانيات إدخالها في سلاسل التدوير أو تحسين التربة حيثما تسمح الضوابط، إلى جانب تعظيم استرداد الطاقة من الغاز الحيوي الناتج عن الهضم اللاهوائي لتغذية الأحمال الكهربائية والحرارية بالمحطات، بما يدعم توجه الشركة نحو اقتصاد دائري يوازن بين كفاءة التشغيل وحماية البيئة.

وأكد رئيس الشركة أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبني أحدث التقنيات العالمية في إدارة مياه الصرف الصحي والاستفادة من نواتجها، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.