بعد خروجه من المستشفى.. زوجة أحمد العيسوى تكشف تفاصيل حالته

كشفت الفنانة ايناس عز الدين زوجة الفنان أحمد العيسوى وكيل ثانى نقابة الموسيقيين عن حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة مفاجئة أدت إلى نقله لإحدى مستشفيات مدينة نصر.

وكشفت ايناس في تصريحات صحفية أن الفنان أحمد العيسوى عاني من جلطة في المخ نتيجة ارتفاع حاد في ضغط الدم، مما تسبب في تنميل باليد والقدم في الجانب الأيسر من جسده، وقالت: الحمد لله والشكر لله على كل حال، وخرج اليوم من المستشفى .

ويخضع العيسوي حالياً للرعاية الطبية اللازمة، وسط حالة من الدعاء والدعم من زملائه ومحبيه في الوسط الفني، متمنين له الشفاء العاجل والعودة سريعاً إلى نشاطه الفني والنقابي.

ووجهت ايناس الشكر لكل لنقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس إدارة النقابة على وقوفهم بجانبه خلال تلك الأزمة.

وعكة أحمد العيسوي

وكان طالب الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية من جمهوره ومُحبيه الدعاء له بالشفاء العاجل للفنان أحمد العيسوي.

وكتب مصطفى كامل، عبر حسابه على فيسبوك: "خالص الدعاء بالشفاء لأخي وحبيبي وصديق العمر وزميلي الأستاذ أحمد العيسوي وكيل ثان النقابة، ربنا يشفيك ويعافيك يا أغلى الحبايب وأعز الأصدقاء وأوفي الناس، رجاءً من حضراتكم الدعاء".

من جانب آخر، نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، الفنانة التشكيلية زينات خليل، أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوى أحد رموز الموسيقى المصرية والعربية، والتي رحلت عن عالمنا منذ قليل.

أحمد العيسوي

وقع مؤخرا الاختيار على الفنان أحمد العيسوي ليكون وكيل ثانى لنقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بعد عامين من النجاح في لجنة العمل.

وأعرب الفنان أحمد العيسوي عن سعادته البالغة بتعيينه وكيلًا ثانيًا لنقابة المهن الموسيقية، وذلك بعد جلسة إجرائية عُقدت مؤخرًا داخل النقابة.

وأكد العيسوي في تصريحات صحفية أنه يشعر بالفخر والثقة لتوليه هذا المنصب، مشيرًا إلى أن تعيينه يُعد تتويجًا لجهوده ومسيرته داخل النقابة، ومؤكدًا عزمه على مواصلة العمل بجد وإخلاص لتحقيق النجاح في مهمته وخدمة أعضاء النقابة والارتقاء بالعمل النقابي.

وأشاد بالطفرات الإيجابية التي أحدثها الفنان مصطفى كامل في نقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا دعمه الكامل لجهود النقيب العام وأعضاء المجلس والجمعية العمومية.