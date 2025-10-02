قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع 36 وإصابة 200 في انهيار سقالات كنيسة تحت الإنشاء بإثيوبيا
تحذير رسمي.. رئيس الوزراء يتوقع غمر مياه النيل لمناطق "طرح النهر" في المنوفية والبحيرة
ظهور أثر جراحي على رأس محمود الخطيب يثير القلق والدعوات بالشفاء
مصطفى بكري: ما يحدث في المغرب لن يقوده إلى الاستقرار والأوضاع بعيدة عن المظاهرات السلمية
مصطفى بكري: الرئيس السيسي أثبت أن موقف مصر تجاه التهجير ثابت ولا يتغير
رئيس جامعة الأزهر يوجه بقبول جميع الطالبات المتقدمات للالتحاق بكلية البنات الأزهرية بمطروح
16.4مليار جنيه ضرائب الشركات التابعة للجهات السيادية.. وزير المالية يكشف: إخضاع 134 جهة حكومية يدر مليارات الجنيهات
محلل مالي: خفض الفائدة رسالة لدعم تمويل المشروعات وقوة الاقتصاد المصري
مصطفى بكري: مصر هي قلب العروبة النابض.. والخونة لن يجعلونا نكفر بالعروبة
الخطيب: نسعى لجعل مصر مركزا جاذبا للاستثمار الأجنبي وتعميق الصناعة الوطنية
خفض الفائدة 1%| خطوة جريئة تعزز ثقة الأسواق وتفتح آفاق الاستثمار في مصر.. خبير يعلق
مدبولي: الثوابت المصرية بشأن القضية الفلسطينية تتضمن رفض التهجير ورفض ضم الضفة ووقف إطلاق النار بغزة وإعادة الإعمار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بعد خروجه من المستشفى.. زوجة أحمد العيسوى تكشف تفاصيل حالته

أحمد العيسوي وزوجته إيناس عز الدين

كشفت الفنانة ايناس عز الدين زوجة الفنان أحمد العيسوى وكيل ثانى نقابة الموسيقيين عن حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة مفاجئة أدت إلى نقله لإحدى مستشفيات مدينة نصر.

وكشفت ايناس في تصريحات صحفية أن الفنان أحمد العيسوى عاني من جلطة في المخ نتيجة ارتفاع حاد في ضغط الدم، مما تسبب في تنميل باليد والقدم في الجانب الأيسر من جسده، وقالت: الحمد لله والشكر لله على كل حال، وخرج اليوم من المستشفى .

ويخضع العيسوي حالياً للرعاية الطبية اللازمة، وسط حالة من الدعاء والدعم من زملائه ومحبيه في الوسط الفني، متمنين له الشفاء العاجل والعودة سريعاً إلى نشاطه الفني والنقابي.

ووجهت ايناس الشكر لكل لنقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس إدارة النقابة على وقوفهم بجانبه خلال تلك الأزمة.

وكان طالب الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية من جمهوره ومُحبيه الدعاء له بالشفاء العاجل للفنان أحمد العيسوي.

وكتب مصطفى كامل، عبر حسابه على فيسبوك: "خالص الدعاء بالشفاء لأخي وحبيبي وصديق العمر وزميلي الأستاذ أحمد العيسوي وكيل ثان النقابة، ربنا يشفيك ويعافيك يا أغلى الحبايب وأعز الأصدقاء وأوفي الناس، رجاءً من حضراتكم الدعاء".

من جانب آخر، نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، الفنانة التشكيلية زينات خليل، أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوى أحد رموز الموسيقى المصرية والعربية، والتي رحلت عن عالمنا منذ قليل.

وقع مؤخرا الاختيار على الفنان أحمد العيسوي ليكون وكيل ثانى لنقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بعد عامين من النجاح في لجنة العمل.

وأعرب الفنان أحمد العيسوي عن سعادته البالغة بتعيينه وكيلًا ثانيًا لنقابة المهن الموسيقية، وذلك بعد جلسة إجرائية عُقدت مؤخرًا داخل النقابة.

وأكد العيسوي في تصريحات صحفية أنه يشعر بالفخر والثقة لتوليه هذا المنصب، مشيرًا إلى أن تعيينه يُعد تتويجًا لجهوده ومسيرته داخل النقابة، ومؤكدًا عزمه على مواصلة العمل بجد وإخلاص لتحقيق النجاح في مهمته وخدمة أعضاء النقابة والارتقاء بالعمل النقابي.

وأشاد بالطفرات الإيجابية التي أحدثها الفنان مصطفى كامل في نقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا دعمه الكامل لجهود النقيب العام وأعضاء المجلس والجمعية العمومية.

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

عريس أسوان

يتيم الأب والأم.. جمال شعبان يوضح أسباب وفاة عريس أسوان ليلة زفافه

الأحلام

شرح حديث «رؤيا المؤمن معلقة برجل طائر»

الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يتابع الانضباط الدعوي والإداري

أوقاف الدقهلية تنظم أكثر من ١٥٠ قافلة دعوية حول مواجهة التنمر المدرسي

أوقاف الدقهلية تنظم 150 قافلة دعوية حول مواجهة التنمر المدرسي

مخاطر كارثية لتناول اللانشون 3 مرات في الأسبوع

اللانشون
نصائح الحامل في الشهر الأول.. أسرار مسكوت عنها لتفادي الإجهاض

نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول
علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي

الصداع العنقودى
طريقة عمل مربى الطماطم.. طعم مميز ولون شهي

طريقة عمل مربي الطماطم
الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

