انفصال 4 عربات من قطار بضائع بسوهاج.. وحركة القطارات تعود لطبيعتها

شهدت محطة سكك حديد الحمادية بدائرة مركز سوهاج، واقعة انفصال 4 عربات من قطار بضائع أثناء مروره باتجاه قبلي، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارًا من الخدمات الأمنية يفيد بانفصال العربات، حيث تمت السيطرة على الموقف سريعًا وسحب العربات بمعرفة مسؤولي هيئة السكة الحديد، لتعود حركة القطارات لطبيعتها بعد تعطل مؤقت.

وأكدت المعاينة الأولية، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بين العاملين أو المواطنين، فيما جرت إعادة فتح الخط بشكل كامل بعد إخلاء العربات.