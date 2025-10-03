مصـرع فتاة وإصابة والدتها وجدتها في إنهيار عقار قديم بالإسكندرية

شهدت منطقة غيط العنب بكرموز التابعة لحي غرب الإسكندرية، حادث انهيار سقف منزل قديم مكون من طابقين، أسفر عن مصرع فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، وإصابة والدتها في العقد الثالث، وجدتها في العقد السادس من العمر.

وكشفت المعاينة الأولية أن العقار عبارة عن بناء قديم مكوّن من طابق أرضي وآخر علوي، حيث انهارت الأسقف الداخلية بالكامل بالطابق الأول على الأرضي.

وتم نقل المصابتين إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي العلاج، بينما نُقل جثمان الفتاة المتوفاة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة.

وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وجارٍ العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.