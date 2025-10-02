قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

علوم البحار يوضح سبب انحسار مياه الإسكندرية وظهور شاطئ رملي

الاسكندرية
الاسكندرية
نهلة الشربيني

كشف المعهد القومي لعلوم البحار والمحيطات حقيقة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة من صورًا ومقاطع فيديو تُظهر تراجع مياه البحر عن شاطئ محطة الرمل بالإسكندرية.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس مركز الحد من المخاطر البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، ورئيس لجنة الخبراء الدولية المعنية بالحد من مخاطر التسونامي التابعة لليونسكو، أن هذه الظاهرة هي ظاهرة طبيعية ومتكررة تحدث نتيجة لعدة عوامل علمية معروفة، ولا تستدعي أي قلق أو هلع.

وأوضح الدكتور عمرو زكريا أنه يحدث انخفاض منسوب المياه في بعض المناطق الساحلية نتيجة لتأثير عدة عوامل رئيسية، وهي:

1. المد والجزر اليومي: ناتج عن تأثير جاذبية القمر والشمس، ويحدث مرتين يومياً بشكل دوري وطبيعي.

2. المد والجزر المرتبط بالشهر القمري: يحدث عند اكتمال القمر (البدر) أو المحاق، ويؤدي إلى تقلبات في منسوب البحر.

3. الضغط الجوي المرتفع: مما يؤدي إلى انخفاض مؤقت في منسوب البحر، وهو ما يعرف بتأثير "البارومتر العكسي".

واضاف أنه عند تزامن هذه العوامل، قد يحدث تراجع ملحوظ في منسوب المياه، لكن هذا التراجع مؤقت ويعود المنسوب إلى مستوياته الطبيعية في الوقت المحدد.

ويُناشد المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التحقق من المعلومات قبل نشرها، والابتعاد عن نشر الأخبار المغلوطة التي قد تثير القلق أو البلبلة بين المواطنين. كما يدعو المعهد إلى الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر العلمية الرسمية فقط.

لتوضيح صحة ما تم ذكره، قام المعهد بإعداد رسم بياني يظهر التغيرات في منسوب البحر في الإسكندرية، حيث يوضح الرسم أن التراجع الأخير يقع ضمن التذبذبات الطبيعية التي تم التنبؤ بها بواسطة النماذج العلمية المتاحة، كما يظهر في الخط البرتقالي الذي يمثل القراءات الفعلية، والخط الأزرق الذي يمثل التنبؤات العلمية حتى 6 أكتوبر 2025.

الاسكندرية معهد علوم البحار علوم البحار

