مش متشافة.. يشارك في مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الـ41

تشارك الإعلامية والممثلة ياسمين الضوي في بطولة فيلم "مش متشافة"، وهو من تأليف وإخراج ميادة الجبالي، التي حرصت على تقديم معالجة درامية عميقة تعكس واقع المجتمع وتطرح حلولا إنسانية.

وقد تم اختيار الفيلم رسميا للمشاركة في فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته الحادية والأربعين.

ويعد العمل إسهاما فنيا في خدمة قضايا المجتمع وتصحيح مساره، حيث يتناول جملة من القضايا المحورية، من بينها قضية العنف ضد المرأة وما يتركه من آثار نفسية واجتماعية مدمرة، وظاهرة هجر الأزواج وتخليهم عن مسؤولياتهم بما يخلفه من أسر منكسرة وأطفال بلا سند، وكذلك مشكلة الزوج العالة على زوجته كتشويه لدور الرجل في الأسرة.

فيلم مش متشافة

كما يطرح الفيلم من خلال شخصية البطلة "صباح" والتي تجسدها الفنانة إيمان مدحت، نموذجا للمرأة التي قاومت غواية الخيانة رغم سوء معاملة زوجها، لتؤكد معنى العفة والوفاء والالتزام بالأخلاق.

ولم يغفل الفيلم معاناة الأطفال ذوي القدرات الخاصة في المناطق العشوائية، داعيا إلى رفع وعي الأسر بضرورة دمجهم ورعايتهم.

وأكدت الفنانة ياسمين الضوي سعادتها بالمشاركة في العمل، مشيرة إلى أن الفيلم يمثل تجربة إنسانية ثرية، وأنها فخورة بكونها جزءًا من فريق آمن بقضية الفيلم وحمل رسالته للمشاهدين.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم لأول مرة ضمن فعاليات المهرجان يوم السبت 4 أكتوبر، في تمام الساعة 11 صباحا بسينما جرين بلازا بالإسكندرية.