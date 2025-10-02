قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سياسية أمريكية لـ صدى البلد: حمـ اس سترفض خطة ترامب بصيغتها الراهنة
مدبولي: مصر لم تنجر لأخذ أي خطوات تضر بأمنها القومي .. ونقدم كل الدعم لغزة
لترسيخ القيم الوطنية والدينية.. التعليم والأوقاف تطلقان المسابقة الثقافية الكبرى للعام السابع
مدبولى: مؤتمر اليوم بحضور وزراء الاستثمار والمالية والتخطيط
بوتين يعلن انتهاء الإملاءات الغربية وانهيار نظام الهيمنة
رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز الاستثمارات
رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي
الكرملين يلوح بخطوطه الحمراء: لا للعب بالنار النووية في أوكرانيا
علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي
كسر مناخيره.. مدرس يضرب زميله علقة موت بمدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة
سعر الذهب بعد إعلان خفض الفائدة اليوم 2-10-2025
المغاوري: الرئيس أنصفنا في اعتراضه على قانون الإجراءات الجنائية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
"مش متشافة" يشارك في مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الـ41

أحمد زهران

تشارك الإعلامية والممثلة ياسمين الضوي في بطولة فيلم "مش متشافة"، وهو من تأليف وإخراج ميادة الجبالي، التي حرصت على تقديم معالجة درامية عميقة تعكس واقع المجتمع وتطرح حلولا إنسانية. 

وقد تم اختيار الفيلم رسميا للمشاركة في فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته الحادية والأربعين.

ويعد العمل إسهاما فنيا في خدمة قضايا المجتمع وتصحيح مساره، حيث يتناول جملة من القضايا المحورية، من بينها قضية العنف ضد المرأة وما يتركه من آثار نفسية واجتماعية مدمرة، وظاهرة هجر الأزواج وتخليهم عن مسؤولياتهم بما يخلفه من أسر منكسرة وأطفال بلا سند، وكذلك مشكلة الزوج العالة على زوجته كتشويه لدور الرجل في الأسرة. كما يطرح الفيلم من خلال شخصية البطلة "صباح" والتي تجسدها الفنانة إيمان مدحت، نموذجا للمرأة التي قاومت غواية الخيانة رغم سوء معاملة زوجها، لتؤكد معنى العفة والوفاء والالتزام بالأخلاق.

ولم يغفل الفيلم معاناة الأطفال ذوي القدرات الخاصة في المناطق العشوائية، داعيا إلى رفع وعي الأسر بضرورة دمجهم ورعايتهم.

وأكدت الفنانة ياسمين الضوي سعادتها بالمشاركة في العمل، مشيرة إلى أن الفيلم يمثل تجربة إنسانية ثرية، وأنها فخورة بكونها جزءًا من فريق آمن بقضية الفيلم وحمل رسالته للمشاهدين.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم لأول مرة ضمن فعاليات المهرجان يوم السبت 4 أكتوبر، في تمام الساعة 11 صباحا بسينما جرين بلازا بالإسكندرية.

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس

عريس أسوان

يتيم الأب والأم.. جمال شعبان يوضح أسباب وفاة عريس أسوان ليلة زفافه

فريق الأهلي لكرة اليد

الأهلي يخسر أمام ماجديبورج ويكتفي بالمركز الرابع في مونديال اليد للأندية

محمد سراج

محمد سراج يوجه رسالة للخطيب قبل انتخابات الأهلي القادمة

مبابي

مبابي أفضل لاعب في الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا

علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي

طريقة عمل مربى الطماطم.. طعم مميز ولون شهي

من الكيك للفرايد تشيكن.. كواليس تورتة زفاف دينا هشام المثيرة للجدل

زي بتاع المصانع.. طريقة عمل اللانشون في البيت

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

